Отец и сын заживо сгорели в своем доме

В Мордовии произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась 15 сентября в Ельниковском районе республики. Около десяти часов вечера вспыхнул дом, принадлежавший 79-летнему местному жителю. Соседи в срочном порядке вызвали пожарных, однако, когда первые расчеты огнеборцев прибыли к месту происшествия, строение полыхало открытым пламенем.

Как сообщили в МЧС Мордовии, при тушении огня и разборе завалов сотрудниками пожарной охраны были обнаружены сильно обгоревшие трупы хозяина дома и 58-летнего сына. В момент возникновения пожара оба находились в помещении.

Как пояснили жители села, зимой этого года дом уже горел. Тогда причиной пожара стала непотушенная сигарета. Вполне вероятно, что и на этот раз причиной возгорания стала неосторожность при курении. Местные жители утверждают, что накануне отец и сын употребляли спиртные напитки. Однако точная причина пожара будет установлена в ходе проверочных мероприятий.