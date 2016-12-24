Потерял 80 тысяч рублей при покупке через интернет

Репортер

Правоохранительные органы Саранска ведут розыск мошенников, жертвой которых стал житель Саранска. Мужчина обратился в полицию с заявлением и сообщил, что на сайте бесплатных объявлений в сети интернет нашел информацию о продаже пластиковых емкостей для жидкости объемом по одному кубическому метру. Созвонившись с продавцом, мужчина заказал 30 тар и договорился о встрече.
В назначенное время он прибыл на место, где его ждали неизвестные. Оценив качество товара, потерпевший перевел 81 тысячу рублей на номер банковской карты, указанный ранее в телефонном разговоре собеседником. Но забрать емкости он так и не смог, так как подъехавшие с заказом молодые люди пояснили, что на счет деньги переведены не были.
После уточнения всех обстоятельств стало известно, что привезли товар вовсе не представители продавца, а работники организации, реализующей подобную продукцию. Гражданин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

 

                       

 

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