В Саранске арестован племянник генерала Генпрокуратуры

17 сентября Октябрьский районный сад Саранска выдал санкцию на арест 31-летнего жителя села Белозерье Ромодановского района Мордовии Фярита Халикова. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Все бы ничего, но господин Халиков является племянником генерал-лейтенанта Генеральной прокуратуры РФ Камиля Кудряева.

Как стало известно «ВС», Фярит Халиков был задержан на выезде из Саранска вечером 15 сентября. Автомобиль, в котором кроме него находился отец, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Как только машина затормозила, к ней подоспели сотрудники УФСБ РФ по РМ. Халиковы попытались оказать сопротивление, но были блокированы. При личном досмотре у Фярита Халикова были обнаружены два пакетика с неизвестным веществом. Экспертиза уже установила, что изъятое вещество является запрещенной курительной смесью.

Но и это еще не все. При обыске в доме Фярита Халикова оперативники обнаружили и изъяли запрещенную книгу «Крепость мусульманина», а на принадлежащем ему планшетном компьютере были найдены ролики экстремистского содержания. Предположительно они были загружены из интернета. С этой историей правоохранителям предстоит разбираться отдельно. Что же касается обвинений в незаконном приобретении и хранении наркотиков, суд уже выдал санкцию на арест Халикова. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.