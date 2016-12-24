Бывший вице-премьер Правительства РМ предстанет перед судом

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя республиканского Правительства Евгения Дергунова. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в учреждении должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участии в управлении такой организацией через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, связанным с предоставлением такой организации льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме.
Как поясняют в СКР, с июня 2015-го по май 2016 года обвиняемый, занимая высокую должность, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, в нарушение законодательного запрета создал организацию, занимающуюся предпринимательской деятельностью, - ООО «Мордовтрансгаз». Кроме того, он принимал незаконное участие в предпринимательской деятельности ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу газонаполнительной станции и ООО «Мордовтрансгаз» путем управления данными организациями через доверенных ему лиц, предоставляя в силу своего должностного положения данному обществу льготы и преимущества, а также оказывая покровительство в иной форме.
Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД.
По уголовному делу был проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе за пределами республики. Только в качестве свидетелей допрошено около 100 человек, проведены 8 судебных экспертиз, среди которых фоноскопические и лингвистические. Объем уголовного дела составил 21 том.
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