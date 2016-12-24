Убитые высотой

На минувшей неделе в Саранске сразу два человека погибли после падения с верхних этажей жилых домов. Обе трагедии произошли на Химмаше. 14 сентября из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома № 28 по улице Гожувской, выпал ребенок. От полученных травм он скончался в реанимации. А 16 сентября на улице Косарева с четырнадцатого этажа упала 30-летняя мать двоих детей. Женщина погибла на месте. Подробности трагических происшествий выяснял корреспондент «ВС».

Ребенка на секунду оставили одного

Жители дома № 28 по улице Гожувской до сих пор не могут отойти от шока. Утро 14 сентября не предвещало никаких потрясений. Жильцы спокойно разошлись по своим делам. Те, кто остался дома, даже представить не могли, что их ждет.

- Около девяти утра я была дома, - рассказывала позже одна из жительниц дома. - Услышала крики с улицы, вышла во двор, а там…

Картину, которую увидели те, кто также выбежал на крики, иначе как кошмарной не назовешь. На земле лежал маленький мальчик. Ребенок еще подавал признаки жизни, хотя и находился без сознания. Рядом с ним в голос плакала мать, выбежавшая на улицу в одной сорочке. Кто-то из жильцов вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики экстренно госпитализировали мальчика, но спасти его жизнь врачи не смогли, слишком тяжелыми оказались травмы. Ребенок скончался в реанимации.

Сразу после сообщения о смерти ребенка Следственный комитет начал доследственную проверку. Как удалось установить сотрудникам ведомства, в то утро мальчик, которому совсем недавно исполнилось 1 год и 8 месяцев, остался в квартире с мамой. Женщина кормила ребенка завтраком. В какой-то момент она ненадолго вышла из кухни, оставив мальчика за столом. Этих мгновений ребенку хватило, чтобы залезть сначала на стол, а затем на подоконник. Окно было затянуто москитной сеткой, которая не выдержала веса ребенка и оборвалась. Мальчик потерял равновесие и вылетел из окна. Позже в Следственном комитете сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы. В ведомстве подчеркивают, что для установления точной причины смерти ребенка назначена соответствующая экспертиза. Кроме того, следователи намерены изучить условия, в которых воспитывался погибший, и дать юридическую оценку действиям родителей.

Тем временем жильцы дома практически в один голос твердят о том, что мальчик воспитывался в очень хорошей семье. Родители в нем души не чаяли. По словам соседей, в последний раз они видели мальчика вместе с отцом накануне гуляющими во дворе.

Следует отметить, что это далеко не первый инцидент с падением детей из окон, произошедший в Саранске. За последние несколько лет подобных случаев было несколько. Причем не все из них заканчивались трагически. В столице Мордовии было как минимум два случая, когда малолетние дети выпадали из окон пятого этажа и по счастливому стечению обстоятельств отделывались незначительными травмами. Но в большинстве своем ЧП такого рода заканчиваются печально. При этом пережившей тяжелую драму семье приходится проходить и через тягостное уголовное разбирательство. Летом прошлого года в Саранске после падения с третьего этажа скончался полуторагодовалый ребенок, и против его матери было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд освободил ее от наказания в связи с тем, что супруг, признанный потерпевшим, написал соответствующее заявление. В связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Здесь нужно отметить, что согласно российскому уголовному законодательству причинение смерти по неосторожности не является тяжким преступлением.

Мать двоих детей покончила с собой

Второй трагический инцидент произошел в минувшую субботу. Из окна дома № 41 по улице Косарева выпала 30-летняя мать двоих детей Надежда Зимина. Три шестнадцатиэтажных дома, возведенные на улице Косарева всего несколько лет назад, уже успели снискать среди жителей соседних домов славу неблагополучных. Дело в том, что квартиры здесь получили в основном переселенцы из ветхого и аварийного жилья. И далеко не все из них вели нормальный образ жизни. Многие жильцы злоупотребляют спиртным. К таким народная молва причисляет и погибшую Надежду Зимину.

Практически сразу после известия о ее смерти в социальных сетях начали появляться публикации, авторы которых утверждают, что в последние несколько лет женщина сильно пила. По словам очевидцев, в то утро в квартире, где Надежда Зимина проживала вместе с гражданским мужем, собралась компания из четырех человек: трое мужчин и хозяйка квартиры. Сколько выпили участники застолья - неизвестно. Но, судя по всему, немало. Жильцы соседних квартир рассказывают, что на протяжении длительного времени из квартиры Надежды Зиминой доносились крики, но на них никто не обращал внимания, поскольку скандалы здесь происходили регулярно. Ближе к обеду ссора между Надеждой Зиминой и сожителем обострилась. Женщина вышла на балкон и попыталась спрыгнуть. Сожитель Надежды всеми силами пытался удержать ее от рокового шага. Люди утверждают, что своими глазами видели, как мужчина держал ее руками и просил прохожих вызвать спасателей.

- Она висела, мужик её держал в окне, кричал, чтобы помогли, типа он ее не удержит, - поделилась в социальных сетях жительница соседнего дома Елена Прыткова. - Мой муж вызывал МЧС, пока говорил с оператором, она упала.

Надежда Зимина упала на бетонное крыльцо и разбилась. Прибывшие к месту происшествия медики лишь констатировали смерть женщины. Как сообщают очевидцы трагедии, вызванные на место сотрудники полиции задержали всех участников застолья. Двое мужчин не оказали никакого сопротивления, а вот для задержания сожителя погибшей жительницы Саранска стражам порядка пришлось применить силу. Очевидцы утверждают, что мужчина постоянно вырывался и хотел подойти к лежащему на бетонном полу телу своей дамы сердца.

Трагическая гибель Надежды Зиминой наделала много шума в столице Мордовии. Пользователи социальных сетей обсуждают тяжелую судьбу женщины. Известно, что Надежда Зимина воспитывалась в детском доме. После выпуска она получила квартиру и начала жить с мужчиной, родила двоих детей, младшей девочке некоторое время назад исполнилось три года.

- У неё была семья. Все было хорошо! - рассказала знакомая погибшей Лиана Айзатуллина. - Но потом что-то пошло не так. Ее оставили одну, детей забрали. Ей нужно было вовремя протянуть руку помощи, а она просто потерялась. Я просто представляю, как она молча кричала от боли и беспомощности и никому не жаловалась. По-человечески мне ее очень жаль. Просто никого не было рядом, чтобы помочь. У многих есть родители, которые рядом, у неё - никого!

Известно, что Надежду Зимину намеревались лишить родительских прав. Старшего ребенка забрал к себе его отец, а дочка в настоящее время находится в детском доме. Говорят, что ее собирается взять к себе сестра погибшей.

- Что же ты наделала?! Сама ничего не видала хорошего, росла в детском доме, так теперь и деток своих на такую же участь обрекла, - написала знакомая погибшей Татьяна Усеинова. - Поверить не могу, что ты на такое решилась!

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту смерти Надежды Зиминой.