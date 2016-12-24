В минувший понедельник на Саранск обрушилась самая настоящая взрывная волна телефонного терроризма. Днем в администрацию четырех крупных торговых центров мордовской столицы поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. А уже во второй половине дня аналогичные сообщения поступили в городскую администрацию и несколько саранских гостиниц. Таким образом, столица Мордовии пополнила список городов, уже переживших аналогичные атаки.



В Саранске заминировали десять зданий

Первые сообщения о «минировании» торговых центров Саранска начали поступать около двух часов дня. Звонили в администрацию торговых комплексов «Рио», «Сити-парк», «Глобус» и «Планета». Во всех случаях сообщалось о заложенных в помещении взрывных устройствах. По указанным адресам сразу выехали сотрудники экстренных служб. Посетителей и персонал торговых центров экстренно эвакуировали.

- Нам сообщили, что нужно немедленно покинуть здание, - рассказала корреспонденту «ВС» одна из посетительниц «Сити-парка». - Паники не было, было скорее непонимание, кому понадобилось так шутить. Я думаю, никто не поверил, что здание действительно заминировано.

Впрочем, далеко не все жители города спокойно отреагировали на сложившуюся ситуацию.

- Ужас что творится, открытая страна, едут хрен пойми кто, без ограничений, - возмущались в одном из пабликов в социальной сети пользователи.

После того как эвакуация людей завершилась, помещения торговых центров обследовали кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Однако на этом телефонная атака на Саранск не закончилась. Едва посетители и персонал торговых центров смогли вернуться к своим занятиям, а экстренные службы разъехались по местам базирования, как поступили новые сообщения о заложенных бомбах. На этот раз звонившие «заминировали» здание городской администрации и несколько гостиниц. На место вновь пришлось выезжать сотрудникам экстренных служб, вновь была объявлена эвакуация персонала и посетителей.

Следует отметить, что жители Саранска очень спокойно отреагировали на сообщения о заложенных взрывных устройствах. Люди организованно, если не сказать степенно, покидали помещения. Многие из эвакуированных после выхода на улицу предпочли остаться рядом с опасным объектом и наблюдать за действиями сотрудников экстренных служб. Очевидно, что никто всерьез сложившуюся ситуацию не воспринял. Но хорошо это или плохо?

- Вообще не понимаю людей, которым все это кажется смешным, - возмущаются все в том же паблике пользователи. - Если город у нас маленький, это еще не значит, что не взорвут!

Как и в случае с торговыми центрами, никаких взрывных устройств в гостиницах города обнаружено не было. После проверки помещений оцепление сняли.

Примечательно, что одновременно с Саранском телефонные террористы напали на соседнюю Пензу. Там также было зафиксировано несколько звонков с сообщениями о заложенных взрывных устройствах в различных учреждениях. Кроме того, в одно и то же время со столицей Мордовии телефонной атаке подверглись Чувашия, Марий Эл, Кострома, Новгород и даже Чукотка. Отмечается, что в общей сложности террористы «заминировали» более пятидесяти объектов. Пользователи социальных сетей уже окрестили это явление эвакуационным апокалипсисом. На различных интернет-площадках тема эвакуации является главной, число сообщений на эту тему превышает отметку в несколько десятков тысяч.

Ущерб превысил 300 миллионов рублей

Следует отметить, что Саранск далеко не первый город нашей страны, подвергшийся атаке телефонных террористов за последнюю неделю. Ранее аналогичные налеты уже пережили Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владивосток, Магадан, Омск, Пермь, Рязань, Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинск. По оценкам экспертов, больше других от телефонных террористов пострадала Пермь. За один день после нескольких звонков там пришлось эвакуировать почти шесть тысяч человек. Эвакуация проводилась в десяти школах, Пермском госуниверситете, нескольких торговых центрах, а также на автовокзале, вокзале «Пермь-2» и в одном из жилых домов. А в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей около двадцати торговых комплексов. Лидером же по этому показателю является Москва. В столице России из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов из зданий и сооружений были эвакуированы более 100 тысяч человек.

Специалисты уже подсчитали общую сумму ущерба, в которую обошлись телефонные атаки, совершенные в период с 10 по 17 сентября. Она превысила триста миллионов рублей. В оценку ущерба, в первую очередь, вошли мероприятия по эвакуации людей из общественных зданий. При этом, как отмечают специалисты, в эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это только те расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы.

- Личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно, - прокомментировал ситуацию экс-советник управления Президента России по внутренней политике Олег Матвейчев. - Плюс выезды на место - это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры. Самое главное не стоит недооценивать и игнорировать вновь поступающие угрозы о минировании. Террористы зачастую пользуются подобной тактикой, когда ложные звонки становятся отвлекающим маневром для настоящей атаки. Нужно оперативно реагировать на все поступающие сообщения, а также при помощи технических специалистов и аналитиков продолжать прорабатывать характер и происхождение сообщений.

Многие специалисты в области безопасности отмечают, что именно причинение экономического ущерба государству является главной целью организаторов телефонных атак. На этом фоне уже звучат предложения ужесточить уголовную ответственность за телефонный терроризм. Как отметил в интервью федеральным СМИ первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, «телефонные террористы» не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым комфортно работать в условиях нарастающей паники.

Очевидно, что после атаки 18 сентября сумма причиненного материального ущерба существенно увеличится.