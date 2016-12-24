«Город - это не только Советская площадь, но и районы!»

Встречи с председателями домовых и уличных комитетов, председателями ТОС и ТСЖ у Главы городского округа наряду с «мэрскими субботами» становятся хорошей традицией. Активисты заранее узнают о предстоящих выездных приемах мэра и не упускают возможности задать вопрос Петру Тултаеву напрямую. Завидную активность проявили представители собственников в Октябрьском районе города, которому эстафета перешла после Пролетарского. Руководители всех структурных подразделений Администрации города, муниципальных и казенных учреждений, управляющих компаний, как городских, так и частных, собрались в актовом зале лицея № 7, чтобы держать ответ перед своим «электоратом» за выполненные дела и обещания.

Глава района Сергей Мальченков рассказал присутствующим о реализации важных для этой части городского округа проектов. Так, за последние несколько лет здесь благоустроено 125 дворовых территорий. В этом году будет обустроено еще 24 двора, на 7 из них работы уже завершены. В центре внимания - прилегающие территории домов, находящихся в населенных пунктах Октябрьского района. Комплексно благоустроены дворы на Ремзаводе на общую сумму 6 млн рублей, в Луховке - на 13 млн рублей, в Горяйновке - на 5,4 млн рублей, в р.п. Николаевка - на 12,4 млн рублей.

На Химмаше действуют 38 детских игровых комплексов и 19 комплексов спортивных тренажеров. Такие площадки - мечта, наверное, каждого жителя многоквартирного дома! На их строительство затрачено 11,3 млн руб. Установлены они не только в городской черте, но и в селах и поселках. Особая гордость района - тренажеры для маломобильных групп населения, которые находятся на ул. Косарева в районе домов № 70 и № 70а.

В текущем году отремонтированы автомагистрали по Северо-восточному шоссе, по улицам Севастопольской, Косарева, продолжается капитальный ремонт дороги на улице Тани Бибиной. Идут работы по ремонту дорожного полотна на улице Заводской в поселке Ремзавод. Вместе с дорогой здесь будет проложен новый тротуар, установлены бордюры. Реконструкция мягких кровель на шатровые, замена газовых плит и ремонт мест общего пользования в общежитиях (а их на территории района 71 МКД), замена лифтов, прокладка централизованного водоснабжения - и это не весь перечень работ, которые активно ведутся в Октябрьском районе практически непрерывно.

Петр Тултаев отметил позитивные тенденции развития северо-восточной части Саранска и его перспективы. Глава города, зная каждую больную точку района, остановился на вопросах, которые чаще всего ему задают в своих обращениях и при личных встречах горожане. «Парк Победы не забыт! Кто жалуется, что мы забыли о нем, пусть вспомнит то, что было до начала работ на этом месте. Интенсивные работы там начнутся в следующем году. На его строительство требуется 84 млн рублей. В финансовом плане мы бы не потянули этот проект в этом году. Нам необходимо было выбрать: либо капитальный ремонт улицы Тани Бибиной, либо строительство парка. Приоритет был отдан дороге. Я уверен, что выбор сделан правильный», - признался Петр Тултаев.

Мэр также отметил, что на месте парка могли быть построены и торговый центр, и многоквартирные дома, но, заручившись мнением жителей, вышел с инициативой к Владимиру Волкову об обустройстве на улице Ярославской парка. Предложение было поддержано и одобрено. Еще одно место отдыха для жителей Химмаша появится на берегу реки Инсар. Там расположится парк «Патриот», который станет аналогом московского одноименного парка.

Петр Тултаев не мог не затронуть вопрос строительства дороги по улице Тани Бибиной. Глава города объяснил, почему затягиваются работы: «На отдельных участках приходится делать «подушку» глубиной до 3 метров! Мы на такое не рассчитывали, думали, 2 метров достаточно будет. Там настоящее болото! А тем, кто, видя нас там практически каждый день, говорит, что мы ничего не делаем и не понимаем, скажу: это издали так можно говорить. Я там жил 25 лет назад, и проблема с дорогой уже существовала! Дорога к концу осени будет готова». Мэр также отметил, что после окончания строительства автомагистрали будут отремонтированы и все заезды во дворы, а в ближайшей перспективе Октябрьский район станет лидером по числу велодорожек. «И вообще, Химмаш сейчас намного интереснее развивается, чем центр города!» - оценил Октябрьский район Петр Тултаев. И действительно эта часть Саранска за последние несколько лет кардинально изменилась. Микрорайон Тавла, район улицы Тани Бибиной - это города в городе! Жителям северо-восточной части положительная динамика не может быть незаметна. Вероятно, поэтому официальные представители собственников практически все как один выражали благодарность Петру Тултаеву либо за позитивные изменения, либо за решенные вопросы, с которыми они обращались к нему или в районную администрацию.

«Хочу похвалиться, у нас очень изменился двор! Есть футбольное поле, детская площадка, - начала свое обращение домком дома № 10 по улице Комарова. - Вокруг нашего МКД много домов, которые находятся на обслуживании компании «Жилкомбыт». У них не заключено договора с «Ремондисом», и жители обслуживаемых этой компанией МКД весь мусор выкидывают в наши контейнеры. Очень прошу принять меры», - обратилась с просьбой жительница города. Перед Петром Тултаевым ответ пришлось держать руководителю упомянутой компании - Борису Николаеву. Он доложил, что договор с оператором по сбору отходов заключен, однако из-за отсутствия площадки контейнеры поставить негде. Выслушав все за и против, Глава Саранска вынес заключение: «Все управляющие компании находятся на территории города и должны работать хорошо! В ближайшее время вместе с представителями районной администрации должно быть определено место для обустройства контейнерной площадки».

В противовес мнению многих горожан и жителей республики, ругающих дороги в Мордовии, высказалась председатель ТСЖ дома № 13/1 по улице Косарева. Антонина Гончарова рассказала, что переехала в Саранск из Волгограда в 1967 году. «Если раньше, когда мы ехали из Волгограда, говорили: кончаются дороги - начинается Мордовия, то теперь - наоборот. В Саранске дороги намного лучше, чем в Волгограде! Как говорят, все познается в сравнении!» - высказала свою точку зрения женщина.

Яна Бердникова из Ялги поблагодарила за чистый, уютный и развивающийся город. В связи с тем что в этой части Саранска ведется активное строительство многоквартирных домов, ее интересовало, появится ли там детский сад. Девушке было сообщено, что на данный момент готовится проектно-сметная документация для строительства детского сада на 110 мест. При финансовой возможности он будет построен в 2019 году. «Рожайте больше, нам в радость строить детские сады!» - обратился к присутствующим представительницам прекрасного пола Глава региональной столицы. Некоторые активисты просили установить современные детские комплексы около их дома, несмотря на то что неподалеку уже есть МАФы для группы домов. Петр Тултаев подчеркнул, что около каждого подъезда невозможно установить новые игровые комплексы с искусственным покрытием, поэтому соседним домам, хочешь не хочешь, дружить нужно!

Инициативные собственники из первого микрорайона «Юбилейный» не остались в стороне от прямого диалога с Главой Саранска. Казалось бы, открытие рядом огромного торгового центра должно радовать там живущих, но наряду с удобством возникли проблемы. Евгений Киреев, представитель собственников дома № 77 по улице Волгоградской, рассказал, что сотрудники торгового центра на лавочках их дома проводят все обеденные перекуры. «Пьют, курят, едят и даже спят. Мы уже убрали лавочки от дома. Мы не знаем что делать! Готовы уже бить их!». Кроме этого, он попросил установить турникет и решить вопрос с парковкой машин под запрещающими знаками на внутриквартальной дороге. Представители другого дома пришли на встречу уже с готовым проектом об обустройстве дополнительных парковочных мест. Не хватало лишь одного - разрешения на занятие земельного участка на придомовой территории, который находится в муниципальной собственности. «Ну и чтобы не отличаться от других стоящих рядом домов, поручите установить турникет и у нас», - не стесняясь, высказывал свои просьбы молодой человек из дома № 81 по улице Волгоградской. Петр Тултаев не только дал соответствующие поручения по озвученным вопросам, с обозначением конкретных сроков, но и рассказал о рассматриваемых проектах, которые могли бы решить острый вопрос - переход проезжей части по улице Волгоградской в районе ТРЦ «Сити-парк». «Кто-то просит установить там еще один пешеходный переход, но правила таковы, что через каждые 150 метров зебру рисовать нельзя. Выход один - строить подземный или надземный переход. Мы с Владимиром Дмитриевичем Волковым сейчас обсуждаем, ведем расчеты, планируем его строительство на 2019 год», - поделился планами Петр Тултаев.

«Петр Николаевич, бью тревогу! Не могу подготовить дом к зиме! У нас управляющая компания - ООО УК Дом управления № 45», директором которой является Е.А. Пасинченко. Почему никто на эту даму воздействовать не может?! Наш дом не готов к зиме!» - чуть не со слезами обратилась представительница одного из домов по улице Севастопольской. Петр Тултаев разъяснил не только обратившемуся домкому, но и всем присутствующим, что управляющие компании выбирают сами собственники! А если компания дискредитирует себя, ее просто необходимо переизбрать. «Несмотря на то что у человека за душой ничего нет, кроме печати и ручки, она - малый бизнес. Мы следим за этой управляющей компанией и, конечно, жителей в беде не бросим. Но все в ваших руках. Если хочется жить на грани экстрима - будет в доме тепло зимой или нет - оставайтесь в этой управляющей компании, нет - выбирайте другую. В городе в этой сфере выбор есть!» - высказал свою позицию Глава Саранска.

«Спасибо за «мэрские субботы». Я горжусь вами. За чистоту, за красоту в нашем городе, за заботу тысячу раз спасибо! Наш район за последнее время очень преобразился. И вопросов у меня к вам нет, потому что мои вопросы решают Мальченков и Сайгашкин!» - эмоционально высказалась представитель собственников дома № 7 по улице Косарева. Петр Тултаев признался, что не каждый день можно услышать такие признания от домкомов. То, что районная власть открыта для диалога, - это весомый задел для решения многих вопросов. На этой оптимистичной ноте блиц-опрос мэра был окончен.

Водоснабжение сел, канализование, транспортная доступность деревень городского округа, капитальный ремонт домов, строительство тротуаров, работа круглосуточных кафе стали предметом обсуждения с активистами Октябрьского района. За время встречи мэру было задано около 50 вопросов. В заключительном слове Петр Тултаев откровенно признался: «Мы работаем по принципу: если что обещано, умираем, но делаем!».