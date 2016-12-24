В Администрации города обсудили систему поддержки и перспективы развития социального предпринимательства

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Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск систематически организовывает бесплатные семинары для представителей бизнеса Саранска, где успешными практиками делятся руководители уже состоявшихся проектов.
Очередной бесплатный семинар «Социальное предпринимательство: система поддержки и перспективы развития» для предпринимателей состоялся 13 сентября. Узнать, как реализовать свой проект, получить грантовую поддержку со стороны государства, куда обратиться за консультацией по вопросам социального предпринимательства, пришли около 30 индивидуальных предпринимателей.
Руководитель Центра инноваций социальной сферы Республики Мордовия Максим Столберов подробно рассказал, какую поддержку могут получить представители малого и среднего бизнеса, работая в общественно значимой сфере. «До сих пор нет конкретного понятия, что же такое социальное предпринимательство. Надеемся, что федеральный закон, который будет принят в ближайшее время, все-таки даст возможность оперировать этим определением в полной мере, не вкладывая в него ничего лишнего», - отметил Максим Столберов. Кроме того, он подробно рассказал, в каких конкурсах могут принять участие представители малого и среднего бизнеса, куда обратиться, чтобы социальный стартап был замечен и отмечен на федеральном уровне.
Одним из успешных проектов в сфере социального предпринимательства в Республике Мордовия является семейный клуб «Букварёнок». Уже на протяжении 15 лет педагоги клуба воспитывают, обучают детей от 1 года до 16 лет. Руководитель клуба Марина Лапшина призналась, что, когда стартовал проект, инициаторами реализации которого стали 5 человек, никто не задумывался над тем, что он относится к социальному предпринимательству. «Мы просто хотели работать хорошо! И если кто-то думает, что директор только сидит в кресле и ничего больше не делает, - он глубоко ошибается! Прежде всего, это огромный ежедневный труд. Нужно стремиться к тому, чтобы бизнес развивался и приносил пользу окружающим. Это то, ради чего мы работаем», - сказала директор семейного клуба. Стоит отметить, что Марина Лапшина по итогам 2016 года стала абсолютным победителем в конкурсе «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017». Сейчас у «Букварёнка» 4 филиала - три в Саранске и один в Краснослободске, более 700 учащихся, штат сотрудников более 40 человек. В прошлом году «Букварёнок» запустил акцию «Дарить добро просто», в рамках которой каждую субботу в одном из филиалов клуба бесплатно проходят занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Модераторы семинара отметили, что у представителей малого и среднего бизнеса в настоящее время масса возможностей, чтобы сделать свои стартапы известными и востребованными проектами в социальной сфере.
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