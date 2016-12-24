Проспект Юбилейный в Саранске переименуют в проспект Армии России

На сессии депутатов Саранского горсовета, которая состоялась 13 сентября, наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос об изменениях в правилах благоустройства.

Нововведения предусматривают непосредственное участие граждан в реализации проектов по благоустройству, что позволит более эффективно расходовать денежные средства. Кроме того, здесь же устанавливаются рекомендации по содержанию прилегающих территорий, контейнерных площадок, площадок для выгула собак, а также рекомендации по озеленению и освещению территории муниципального образования. Вот именно словом «рекомендация» депутаты были недовольны. Предприятиям и организациям было РЕКОМЕНДОВАНО содержать прилегающую территорию в чистоте и порядке, но заставить их никто не может, а штрафы у нас не предусмотрены!

- Это не выход, - уверен мэр Саранска Петр Тултаев. - Люди боятся только наказания рублем, все остальное - рекомендации и предписания - на них не действует. Причем в Москве, Нижнем Новгороде и других городах России такие штрафы накладывать на недобросовестные предприятия и организации позволено, а у нас - нет. Мы что, не часть России?!

Председатель горсовета Николай Бурнайкин сообщил, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассматриваться на федеральном уровне и есть большой шанс, что изменения в законе позволят наказывать за нарушение правил благоустройства рублем. А пока работать нужно с теми законодательными нормами, что есть на данный момент.

Далее народные избранники решили выступить с ходатайством о переименовании проспекта Юбилейный в Саранске на проспект Армии России. Решение со схемой расположения объекта на территории и обоснованием нового наименования будет направлено в соответствующую комиссию. Мотивировка этого решения вполне логична - в новом микрорайоне планируется открыть парк «Патриот», поэтому и патриотическое название проспекта здесь более чем уместно.

На сессии было решено, что с 1 января 2018 года увеличится размер отчислений части прибыли муниципальных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в городской бюджет. Эти отчисления возрастут с 20% до 30%, благодаря чему саранская казна полнится на 676 тысяч рублей.

На сессии были внесены изменения и в Устав городского округа Саранск. Отныне депутат вправе иметь помощников, работающих на общественных началах. Количество таких помощников, их права и обязанности устанавливаются решением Совета депутатов. Также теперь депутатам Совета депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, один раз в год осуществляется компенсация стоимости приобретаемых путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристических путевок, а также оплачивается стоимость проезда к месту лечения или отдыха и обратно за счет средств бюджета муниципального образования. Все это будет делаться в порядке и пределах, определяемых решением Совета депутатов.