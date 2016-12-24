В Саранске прошел Парад российского студенчества

16 сентября на площади Тысячелетия собрались новобранцы мордовских вузов, ссузов и колледжей, чтобы вместе со всей страной пройти посвящение в первокурсники. Цель праздника - сплотить и сблизить новоиспеченных студентов, дать им возможность почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи.

В Параде российского студенчества принимали участие 37 городов нашей необъятной Родины, в том числе Архангельск, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Севастополь, Хабаровск. Это самое грандиозное в мире посвящение в студенты. В России такая акция проходит более десяти лет, но Саранск впервые принял в ней участие. На площади Тысячелетия собралось более 2 тысяч первокурсников. Вместе со вчерашними школьниками в этот день были и ректоры вузов. Со вступительным словом к первокурсникам обратился председатель Совета ректоров вузов Мордовии, ректор МГУ имени Н.П. Огарёва Сергей Вдовин. Он поздравил собравшихся с наступлением интересной студенческой жизни и пожелал им получать глубокие знания на протяжении всех лет обучения.

Перекличка между городами шла в прямом эфире, большой экран, установленный на площади, позволял увидеть, что происходит в других городах. Можно сказать, что гимном мероприятия стала песня группы «Банд'Эрос» «Дай пять!»:

Дай пять, если ты все еще ищешь свою дорогу.

Дай пять, если ты все еще ждешь, когда рассеется ночь.

Дай пять, если мир поделен на тыщи, а ты не в ногу.

Дай пять, если ты просто не хочешь быть как все, точь-в-точь.

Дай пять!..

Едва услышав первые аккорды этой песни, студенты поднимали вверх руку с картонной ладошкой, на которой написано «Я первый!», и приветствовали ровесников из разных уголков страны. А потом молодые люди приняли клятву и были торжественно посвящены в первокурсники.