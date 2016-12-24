«Мужчины не хотят содержать своих бывших!»

В Мордовии угрожающих размеров достигла задолженность по алиментам. По данным на 1 сентября этого года, родители задолжали своим детям более одного миллиарда (!) рублей. В подавляющем большинстве случаев должников не пугают ни штрафы, ни принудительные работы, ни уголовная ответственность. О том, какими мерами ведется сегодня борьба с алиментщиками, рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Игорь Бабушкин.



«Долг будет висеть до пенсии»

«ВС»: Игорь Васильевич, каков на сегодняшний день общий долг жителей Мордовии по алиментам?

И.Б.: На 1 сентября этого года на исполнении судебных приставов нашей республики находятся 6653 исполнительных производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга по ним составляет 1 миллиард 150 миллионов 648 тысяч рублей. Это значит, что более шести тысяч детей в Мордовии не получают средства на содержание.

«ВС»: Можете назвать основные причины, по которым родители отказываются платить алименты?

И.Б.: К сожалению, очень часто должники, если речь идет о мужчинах, воспринимают выплату алиментов как некую обязанность по содержанию бывшей жены. Часто бывает, что за время, пока два человека жили вместе, между ними накопились какие-то обиды, которые и послужили причиной развода. Хотя выплата алиментов далеко не всегда связана с расторжением брака. Обратиться в суд, чтобы взыскать средства на содержание ребенка, человек может, не расторгая брак. Такие случаи встречаются в нашей практике, но не так часто. В большинстве своем выплата алиментов назначается после официального расторжения брака. Еще одной распространенной причиной является невозможность трудоустройства. Справедливости ради стоит отметить, когда судебные приставы начинают разбираться в конкретной ситуации, часто выясняется, что, несмотря на отсутствие официального места работы, человек регулярно тратит деньги на еду, сигареты, оплату коммунальных услуг. Но при этом средств на содержание своего ребенка тратить не желает. К тому же нередко бывают ситуации, когда люди после развода создают новую семью. Приставам они говорят, что им теперь необходимо обеспечивать новую жену и ребенка, а у ребенка от первого брака есть мать, бабушка, которые могут его содержать. Ну и очень многие родители, имеющие задолженность по алиментам, ведут асоциальный образ жизни. Из тех шести тысяч человек, которые в настоящее время являются должниками по алиментам, таких больше трети.

«ВС»: Какова вероятность того, что сумму, превышающую миллиард рублей, удастся взыскать с учетом тех причин, которые вы назвали?

И.Б.: Надо сказать, что вероятность достаточно высока. Если человек имеет официальный источник дохода, то средства на содержание ребенка с него в любом случае будут взысканы. Но даже в том случае, если человек всю жизнь будет работать неофициально и получать заработную плату в конверте, долг по алиментам будет висеть на нем всю жизнь. Рано или поздно наступит день, когда он выйдет на пенсию, и средства на содержание ребенка будут вычитаться из нее. Тот факт, что к этому времени ребенок уже достигнет совершеннолетия, не имеет никакого значения. Задолженность, которая накопилась до достижения восемнадцатилетнего возраста, все равно подлежит взысканию. Человек, уже будучи взрослым, может обратиться в суд и добиться взыскания долга.



«Возбудили полтысячи уголовных дел»

«ВС»: Сам факт наличия такой задолженности говорит о недостаточной работе судебных приставов или же есть иные причины?

И.Б.: К сожалению, сейчас в нашей стране достаточно просто оформлять трудовые отношения неофициальным образом. Очень часто встречаются случаи, когда по трудовому договору человек получает минимальную заработную плату, из которой производится расчет алиментов. Те же средства, которые работодатель отдает ему в конверте, никакому учету не подлежат.

«ВС»: Трудно с вами не согласиться. Но встречаются ли в практике судебных приставов, скажем так, нетрадиционные способы уклонения от уплаты алиментов?

И.Б.: Некоторое время назад у нас был такой случай. Мужчина работал у индивидуального предпринимателя, который был его родственником. Официальная заработная плата у него была нормальная. Именно с официальной зарплаты производились все необходимые отчисления в Пенсионный фонд. Но, чтобы уклониться от уплаты алиментов в полном объеме, этот человек принес нам справку, что его заработная плата в несколько раз меньше официальной. Однако после обращения его бывшей супруги и соответствующего запроса в Пенсионный фонд выяснилось, что документы, которые предоставил этот человек, не соответствуют действительности.

«ВС»: На ваш взгляд, какие меры из тех, что есть в арсенале судебных приставов на сегодняшний день, являются наиболее эффективными в борьбе с алиментщиками? И вообще, как с ними бороться?

И.Б.: Для борьбы с должниками по алиментам мы применяем весь спектр мер, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. Но, как показывает практика, наиболее эффективными являются так называемые крайние меры. Такие как ограничение на выезд за пределы страны. Правда, не для всех категорий должников этот запрет является актуальным. На сегодняшний день в Мордовии 1914 человек ограничены в праве на выезд за рубеж. А вот ограничение в спецправах, введенное с 1 января 2016 года, оказалось очень эффективным средством. Я говорю о временном запрете на управление транспортными средствами, водным транспортом и так далее. В настоящее время в отношении 1386 человек вынесены постановления об ограничении в спецправах. К тому же за неуплату алиментов без уважительных причин предусмотрена административная и уголовная ответственность. Дело в том, что с июля прошлого года серьезно изменились законодательство и механизм привлечения к ответственности. К примеру, раньше 157-я статья Уголовного кодекса вообще не предусматривала предварительное привлечение лица к административной ответственности. Сейчас же в законе четко прописано: если человек в течение двух месяцев после вступления в законную силу решения суда не платит алименты, в отношении его составляется протокол об административном правонарушении. Если же и после этого человек в течение двух месяцев не платит алименты без уважительных причин, против него возбуждается уголовное дело.

«ВС»: При этом санкции за неуплату алиментов по статье Уголовного кодекса весьма мягкие…

И.Б.: Действительно, судебная практика на сегодняшний день складывается таким образом, что сразу лишение свободы в качестве меры наказания за неуплату алиментов применяется крайне редко. В большинстве случаев нарушителей законодательства приговаривают к исправительным или принудительным работам. Но если человек и после этого отказывается исполнять свои обязанности по содержанию ребенка, он может получить реальный тюремный срок. Таких случаев достаточно много.

«ВС»: Можете назвать точные цифры привлечения должников по алиментам к уголовной ответственности?

И.Б.: За восемь месяцев этого года было возбуждено 532 уголовных дела по 157-й статье УК РФ. В 367 случаях уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. За тот же период 610 человек привлечены к административной ответственности.



«Семь человек должны по миллиону»

«ВС»: В сознании людей укрепилась мысль, что должниками по алиментам являются исключительно мужчины. Но ведь бывают случаи, когда такие долги накапливают и женщины.

И.Б.: Действительно, таких случаев очень много. На сегодняшний день мы уже привлекли к уголовной ответственности 112 жительниц Мордовии. Но важно понимать, что женщины в основном являются должниками по алиментам, когда лишаются родительских прав. По крайней мере, это происходит в девяноста девяти процентах случаев. В подавляющем большинстве случаев они ведут асоциальный образ жизни.

«ВС»: Есть ли в Мордовии так называемый лидер по алиментам и каков размер его задолженности?

И.Б.: На сегодняшний день в Мордовии проживают семь человек, задолженность по алиментам которых превышает один миллион рублей на каждого.

«ВС»: Откуда берутся такие цифры: эти люди получали очень хорошую зарплату?

И.Б.: Не только, хотя и это тоже. Просто среди этих людей есть те, кто должен платить алименты не одному, а нескольким своим детям от разных браков. К тому же важно понимать: даже если человек не имеет официального места работы, расчет суммы алиментов производится исходя из средней заработной платы по стране. Получается, если взять за основу величину средней зарплаты по стране и одну четвертую часть от этой суммы, то человек должен платить в месяц около семи тысяч рублей. К сожалению, люди, работающие неофициально, часто не понимают, что, не предоставляя никаких сведений о своей заработной плате судебному приставу, они попадают под эту схему расчета. Бывает так, что человек, узнав, сколько ему начислили алиментов, приходит к нам и начинает возмущаться. Но для того, чтобы этого не происходило, необходимо своевременно предоставлять сведения о своей зарплате судебному приставу.

«ВС»: Существует ли четкий размер алиментов?

И.Б.: Нет. Все зависит от решения суда. Это могут быть и четко установленная сумма, и какой-то процент от дохода человека.

«ВС»: Что является главным для судебного пристава при взыскании средств на содержание несовершеннолетнего: любой ценой выбить положенные деньги или индивидуальный подход к определенным должникам? Спрашиваю потому, что нередки такие ситуации: муж и жена разводятся, жена начинает жить с другим мужчиной, мужа обязали выплачивать алименты. Но средства, которые он ежемесячно перечисляет на содержание своего ребенка, «уходят» на нового сожителя матери. В результате и ребенок ничего не получает, и его отец вынужден платить неизвестно кому.

И.Б.: В данном случае в работе судебного пристава не может быть индивидуального подхода. Дело в том, что судебный пристав-исполнитель всего лишь исполняет решение суда! Если же человек считает решение суда несправедливым с учетом сложившейся жизненной ситуации, то он должен доказывать это в суде. Пока же человек не обратится в суд, он должен будет ежемесячно выплачивать именно ту сумму, которую установил суд!

Алексей КОНСТАНТИНОВ