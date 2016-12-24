Ритуальный приговор

В минувший понедельник в Пролетарском суде Саранска завершился процесс по громкому делу об убийстве менеджера ритуального агентства «Обелиск», 44-летнего Виталия Каткова. Виновным в этом преступлении суд признал основателя конкурирующей фирмы «Мемориальная компания», 59-летнего Александра Колдырманова. Как пояснил в ходе судебного разбирательства обвиняемый, таким образом он отомстил погибшему за постоянные насмешки. Решение Фемиды выслушал корреспондент «ВС».



Убийство

44-летний Виталий Катков был убит утром 15 марта этого года в подъезде собственного дома на проспекте 60 лет Октября. Рано утром он вышел во двор вместе со своей собакой, но домой уже не вернулся. Когда Виталий вошел в подъезд, на него напал высокий мужчина, одетый в камуфляж. На глазах у него были темные очки, на голове - капюшон. Незнакомец выстрелил в спину Виталия Каткова и быстро вышел из подъезда. Виталий был еще жив, он даже смог постучать в одну из квартир и попросил вызвать «скорую». «В меня стреляли, я ног не чувствую!» - сказал мужчина. Соседи незамедлительно вызвали на место происшествия врачей и сотрудников полиции. Первыми прибыли оперативники. Раненый успел сообщить им, что не узнал стрелка, но выдвинул предположение, что, скорее всего, его пытались убить конкуренты по бизнесу.

Тяжело раненного Виталия Каткова госпитализировали в 4-ю городскую больницу. Врачи сделали операцию. На следующий день он даже смог ответить на вопросы следователя. В беседе он назвал сотруднику Следственного комитета фирму, сотрудников которой подозревал в нападении. В тот же день Виталий Катков скончался. Причиной смерти стал травматический шок. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство», однако после смерти Виталия Каткова его переквалифицировали на «Убийство».

В последующие три дня оперативники республиканского МВД и сотрудники СКР проделали огромный объем работы. Ими были изучены записи со всех камер видеонаблюдения, которые расположены в этом районе. На одной из них мелькнул человек в камуфляже, проходивший по расположенной неподалеку парковке. Однако изображение было настолько нечетким, что помочь в расследовании преступления не могло. Лица подозреваемого на записи практически не было видно. Стражам порядка пришлось потратить немало времени и сил, чтобы установить его личность. Вскоре к оперативникам поступила информация, что причастным к убийству может быть основатель ритуального агентства «Мемориальная компания», 59-летний Александр Колдырманов. Как выяснили правоохранители, в компании, которую он возглавлял, работали также сын и дочь. 18 марта за Александром Колдырмановым пришли. Его задержали в тот момент, когда он выходил из своего офиса на улице Титова в Саранске.

Первоначально задержанный наотрез отказался признавать свою причастность к убийству. Сотрудникам полиции он заявил, что действительно был знаком с погибшим Виталием Катковым и даже слышал о том, что в него стреляли. Колдырманов даже поинтересовался состоянием здоровья Виталия. Однако, после того как ему сообщили о готовящихся обысках по месту его жительства и работы, а также в принадлежащем ему гараже, Колдырманов начал давать признательные показания. Он попросил вызвать адвоката и показал место, где спрятал после убийства пистолет и камуфляж.

Как выяснилось, орудием убийства стал газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Кстати, в гараже Колдырманова сотрудники Следственного комитета обнаружили четырнадцать патронов. Там же была найдена и стреляная гильза с места убийства. Ее Колдырманов почему-то оставил на самом видном месте в своем гараже. Возможно, хотел сохранить на память. До сих пор непонятно, почему он сразу после расправы над Виталием Катковым не выбросил пистолет и свою одежду.

Версии

На следствии Александр Колдырманов вел себя очень активно. Он оформил явку с повинной и начал давать показания. Правда, основной упор делал на то, что выстрел произошел случайно. По его словам, он хотел только напугать Виталия Каткова. Колдырманов утверждал, что погибший некоторое время назад трудился у него в качестве обыкновенного кладбищенского работника. И еще с тех времен отношения между ними, мягко говоря, не сложились. Катков, по словам Колдырманова, постоянно смеялся над ним и подначивал. Дескать, ты уже старый, скоро сам окажешься среди жмуриков. Эти насмешки, по словам задержанного, сильно нервировали, и он решил отомстить.

Утром 15 марта он на своем автомобиле подъехал к дому, где проживал Виталий Катков. С собой мужчина прихватил пистолет. По его словам, оружие он приобрел еще в середине 90-х годов прошлого века. И c тех пор бережно хранил его в своем гараже на улице Пушкина. Колдырманов утверждал, что убивать Каткова он не собирался, хотел только припугнуть. Когда Виталий вышел из дома с собакой, он вошел в подъезд и затаился. Когда же возвращавшийся с прогулки Виталий Катков подошел к лифту, Колдырманов, по его словам, случайно снял пистолет с предохранителя и передернул затвор.

Дальше, со слов задержанного, события разворачивались следующим образом: Катков, увидев в руке у незнакомца пистолет, попытался убежать. И тогда Колдырманов случайно произвел один выстрел в спину.

Не нужно быть гениальным сыщиком, чтобы обнаружить массу нестыковок в этой версии. Для того чтобы просто напугать человека, пистолет вообще можно было не заряжать, и уж тем более не снимать его с предохранителя, не досылать патрон в патронник, не наводить ствол на безоружного и не нажимать на спусковой крючок. Колдырманов все сделал очень хладнокровно. Сразу после нападения на Виталия Каткова он отправился в свой гараж. Там переоделся, спрятал камуфляж и оружие, после чего спокойно отправился в свой офис на работу. Следователи с самого начала предположили, что Колдырманов хотел именно убить Виталия Каткова, а версию про «желание попугать» выдумал для отвода глаз. Обвинение Колдырманову предъявили именно по статье «Умышленное убийство».

В числе прочих следствием отрабатывалась и версия о конкуренции в сфере похоронного бизнеса Мордовии. Ведь и Виталий Катков, и сам Колдырманов занимались именно предоставлением ритуальных услуг. А конкуренция в этой сфере очень высока. В некоторых городах страны крупные компании и мелкие фирмочки бьются за клиентов так, что… Но Саранск совсем другое дело. К тому же в данном случае говорить о полноценной конкуренции или даже войне вряд ли уместно. Дело в том, что возглавляемая Александром Колдырмановым «Мемориальная компания» является одной из крупнейших на рынке ритуальных услуг. И фирма «Обелиск», где трудился Виталий Катков, конкурировать с ней просто не могла. «Обелиск» занимается в основном мелкими захоронениями, тогда как фирма Колдырманова имеет несколько своих представительств в районах Мордовии. Одним словом, те, кто имеет отношение к похоронному бизнесу, сразу усомнились в правдивости версии об устранении конкурента. Но и версия о личной неприязни, по их словам, не выдерживает никакой критики. Даже если Катков и позволял себе некоторые колкости в адрес Александра Колдырманова, можно ли назвать это достаточным основанием для убийства? В наше время его проще было бы засудить, чем убивать за словесные оскорбления.

Сотрудники фирмы, в которой трудился Виталий Катков, с самого начала предположили, что истинным мотивом убийства послужило нечто большее, чем личная неприязнь. Но Колдырманов продолжал настаивать на своем.

Приговор

Судебное разбирательство по делу Александра Колдырманова началось в июне этого года. Уже в самом начале процесса подсудимый заявил, что полностью признает свою вину. Однако отвечать на вопросы представителей СМИ наотрез отказался. Потерпевшей по делу была признана вдова погибшего Виталия Каткова - Юлия. В судебном заседании она просила взыскать с Колдырманова шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, женщина заявила, что намерена добиваться самого строгого наказания для подсудимого. Ее можно понять. Все, кто знал Виталия Каткова, отзываются о нем исключительно с положительной стороны. Мужчина воспитывал двоих детей, кроме того, у него есть ребенок от предыдущего брака. По словам знакомых, погибший делал все возможное, чтобы члены его семьи ни в чем не испытывали нужды.

18 сентября Александру Колдырманову было предоставлено последнее слово. Когда конвой ввел его в зал суда, он выглядел очень спокойным. Перекинулся парой слов со своим адвокатом, поинтересовался, будет ли сегодня оглашен приговор.

- Я не знаю, честно, - ответила защитница.

Когда судья предоставил Колдырманову право обратиться к участникам процесса с последним словом, подсудимый явно занервничал. Начал говорить настолько тихо, что судье пришлось попросить его озвучивать свои мысли громче.

- В результате моих действий не стало человека, - произнес Александр Колдырманов. - Я раскаиваюсь. Все остальное на ваше усмотрение. У меня все.

Приговором суда ему назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.