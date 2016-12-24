Петр Тултаев: «У каждого своя правда жизни»

Первая встреча Петра Тултаева с Тамарой Горбуновой была не очень приятной: она встретила мэра Саранска на крыльце лицея № 7 до начала собрания с активистами Октябрьского района и обвинила чиновников разных уровней практически во всех смертных грехах. Женщина была обижена, что дом в поселке ТЭЦ-2, в котором она проживает 25 лет, никак не признают аварийным. Тогда градоначальник пообещал разгневанной гражданке лично убедиться, в каких условиях она проживает. Очередная встреча, состоявшаяся в минувшую субботу, была уже не такой «ожесточенной».

С утра у дома № 3А по улице Кооперативной многолюдно. Коммунальщики перед приходом градоначальника наводили последние штрихи на придомовой территории. Тамара Горбунова встретила делегацию, во главе которой был Петр Тултаев, дружелюбно. «Петр Николаевич, я думала, вы не придете. Спасибо, что сдержали обещание. Посмотрите, в каких условиях мы проживаем. Мы не живем, а выживаем, как в «Последнем герое». Тридцать лет тюрьмы!» - не скупилась на сравнения жительница.

Петр Тултаев по приглашению хозяев прошел в общежитие. Рассчитано оно на 16 семей, но проживают здесь единицы. Большая часть собственников сдают свои квартиры. Между тем задолженность за ЖКУ - 360 тысяч рублей.

Дом, жильцы которого ратуют за то, чтобы его признали аварийным, внешне выглядит вполне прилично. В 2008 году здесь отремонтировали крышу, фасад, систему отопления, электрику. Но, как оказалось, внешний вид обманчив. Даже свежий запах краски не мог перебить запаха сырости, а провалившиеся полы, стены из дранки, отсутствие горячего водоснабжения - все кричало о том, что дом отжил свое. Заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента строительства Петр Григорькин во время осмотра комнат пояснил, что именно капитальный ремонт, произведенный в этом доме 9 лет назад, ввел в заблуждение комиссию, которая рассматривает заявки о признании МКД ветхими и аварийными. На ближайшем заседании вопрос о признании этого дома таковым будет рассмотрен дополнительно. Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков рассказал, что была заказана независимая экспертиза этого дома. Эксперт Магнитогорской специализированной компании вынес заключение, что капитальный ремонт дома № 3А по улице Кооперативной нецелесообразен, но, что дом аварийный, не указано.

Петр Тултаев пообщался с жильцами, осмотрел их комнаты. В одной из них, на 19 кв. м, проживает Юлия Черясова с тремя детьми. Чтобы увеличить жилое пространство, они снимают соседнюю комнату. «А где ваш муж? Он работает?» - обратился к молодой женщине Петр Тултаев. Она пояснила, что ее вторая половина работает вахтовым методом охранником в Москве, хотя по специальности водитель. «Пусть возвращается! Если он рукастый, не пьет, мы ему найдем работу в «Спецавтохозяйстве». Зарплата у водителей там достигает 30 тысяч. С вами будет держать связь директор этого предприятия!» - высказал свои предложения мэр Саранска.

«Петр Николаевич, пройдите сюда, в душевую. Здесь два года вода стояла! И душевой ее совсем назвать нельзя! Горячей воды нет, мы и не моемся здесь!» - продолжала жаловаться Тамара Горбунова. Петр Тултаев дал поручение, чтобы помещение душевой отремонтировали и установили нагреватель. «Мы и так по 500 рублей за электричество платим, а с нагревателем еще больше будем!» - возмутилась одна из собственников. Но, не найдя поддержки со стороны своих соседей, заострять внимание на этом не стала.

В целом в поселке ТЭЦ-2 порядка 50 домов признаны аварийными. Из них 22 дома уже снесены, еще в отношении 16 происходит расселение. Эти дома признаны ветхими и аварийными до 1 января 2012 года. За последние 5 лет аварийными и подлежащими сносу в этом районе признаны еще 11 домов.

Завершив экскурсию по виновнику «мэрской субботы», Петр Тултаев в раздумьях задавал ответственным лицам вечный вопрос: что делать? «Сносить, к чертовой матери, этот барак!» - выдали решение жильцы. «Вы говорите - «Сносите!», а потом к нам придут надзирающие органы и скажут, что мы нарушаем закон. Тут у каждого своя правда жизни! Но ведь даже если дом будет признан ветхим и аварийным, это не значит, что его снесут через месяц или два. В вашем поселке в очереди на снос стоят 11 домов. Сейчас для их расселения нет жилья, а жилья нет, потому что недостаточно финансов», - разъяснил Петр Тултаев.

«Пусть у нас документы на руках будут, тогда ведь снесете когда-нибудь. А то мы живем в неведении. Хоть будет надежда на новые квартиры! Сейчас мы между небом и землей!» - отстаивали свою позицию активные жители. Градоначальник дал обещание, что их никто не бросит, а курирующие этот вопрос должностные лица не только будут держать в курсе развития событий, но и в ближайшее время организуют встречу, чтобы просмотреть пакет документов на жилье у каждого. «Мы руководство Мордовии уважаем, но вы нас вынуждаете писать везде, во все инстанции. Мы очень надеемся, что вы нам поможете!» - призналась одна из жительниц в завершение встречи.

В это ясное осеннее субботнее утро в маршруте «мэрской субботы» значился пункт назначения - дом 3А по улице Кооперативной, но от приглашения жителя соседнего дома Владимира Уланова в музей, который расположился в его кирпичном гараже, мэр региональной столицы отказаться не мог. После коммунальных баталий казалось, что в этом районе города совсем нет места хорошему. Создатель музея старинных вещей опроверг это. «Партбилеты 1938 года, радиолы, магнитофон «Комета», коллекция старинных гармошек, швейная машинка «Зингер», чугунные утюги…» - начал свой рассказ энтузиаст. Каждый экспонат стоит на своем месте, самые дорогие - за стеклом. Все начищено до блеска. «Какие ценные экспонаты! Какой молодец!» - не скрывая своего восторга, высказывались гости. Как оказалось, музей старинных вещей был открыт ровно пять лет назад - 16 сентября 2012 года. «Почему мы о вас не знаем?! Почему наши музейщики о вас молчат? Как много интересного здесь почерпнули бы ученики городских школ! Уроки истории здесь можно проводить», - обратился к создателю музея Петр Тултаев. Владимир Уланов скромно ответил, что сюда иногда приходят школьники, да и местные жители заглядывают. «Полный респект! Это надо показывать! - пожал руку создателю музея Глава Саранска. - У меня всегда была мечта - приемник «ВЭФ» иметь. У кого «ВЭФ» на руке был, тот считался клёвым парнем! А вот таким угольным утюгом стрелки себе наглаживал», - делился воспоминаниями Петр Тултаев. «Петр Николаевич, у меня для вас подарок!» - протягивая отреставрированную керосиновую лампу, сказал Владимир Уланов. «Здесь и фитиль есть! Да, теперь фирма «Ватт» нам не страшна!» - разглядывая лампу, рассмеялся Петр Тултаев. «Керосин найдете!» - продолжал Владимир Уланов.

«Ваши экспонаты бесценны! Мы к вам будем приводить детей. Я много где бывал, но некоторые представленные здесь вещи не видел», - сказал Глава города. «Если будет возможно и нужно, с вашей помощью я могу на следующий год все это в город вывезти, чтобы показать гостям чемпионата мира по футболу», - обратился энтузиаст к Петру Тултаеву. «Конечно, поможем! Но для начала мы к вам привезем работников администрации. Так что считайте, что ваш музей включен в туристический маршрут!» - ответил мэр Саранска.