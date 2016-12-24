Дошел до смерти

Трагическая новость пришла в минувшие выходные из Москвы. 15 сентября пьяный мужчина зарезал молодого российского легкоатлета Николая Иванова. Федеральные СМИ поспешили сообщить, что в 2013 году, занимаясь в мордовском центре олимпийской подготовки в группе Виктора Чегина, он стал чемпионом мира на дистанции двадцать километров. Однако тренер в беседе с корреспондентом «ВС» заявил, что у него работал Александр Иванов, который в 2013 году выиграл мировой чемпионат. Тем временем подозреваемый в убийстве спортсмена уже задержан, сейчас с ним работают следователи. Подробности странной трагедии выяснял корреспондент «ВС».

Убийство

Как сообщает Главное управление внутренних дел по Москве, Николай Иванов получил ножевое ранение в ночь с 14 на 15 сентября возле дома № 25 по улице Генерала Кузнецова в Москве. 23-летний спортсмен прогуливался с друзьями. Молодые люди увидели, как пьяный мужчина приставал к девушке. Она сопротивлялась и звала на помощь. Николай попытался заступиться за девушку, но получил страшный удар ножом в живот. Федеральные СМИ сообщают, что пьяный мужчина в буквальном смысле распорол брюшную полость спортсмена клинком снизу вверх. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в больницу, однако спасти жизнь спортсмену не удалось, слишком серьезным оказалось ранение. Через час после госпитализации Николай Иванов скончался.

По факту нападения на легкоатлета было возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый в нападении был объявлен в розыск. Задержать его сотрудники московской полиции смогли лишь спустя сутки. Как выяснилось, спортсмена зарезал 24-летний уроженец Чеченской республики. Он уже дал признательные показания. В настоящее время с ним работают следователи. Уголовное дело переквалифицировано на статью

«Умышленное убийство». Ивановы

А теперь - о путанице. Наш чемпион, к счастью, живой и здоровый, Александр Иванов является одним из самых перспективных российских спортсменов. Он родился 25 апреля 1993 года в Нижнем Тагиле. Спортивной ходьбой начал заниматься только в 2010 году. Вскоре перебрался сначала в Челябинск, а затем в Саранск. Молодой человек занимался в мордовском центре олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в группе Виктора Чегина. В 2013 году на чемпионате мира в Москве Александр Иванов выиграл золотую медаль на дистанции двадцать километров, опередив олимпийского чемпиона китайца Чэнь Дина на одиннадцать секунд. Примечательно, что на момент начала чемпионата мира Александр Иванов являлся лишь кандидатом в мастера спорта. Впоследствии он получил звание «Заслуженный мастер спорта России». В 2014 году молодой спортсмен был призван в ряды Вооруженных сил России. Служил в Сызрани. После известных допинговых скандалов, как и многие из его коллег по цеху, оказался невыездным. Тренировался в России. В его активе «серебро» зимнего чемпионата России-2016 на дистанции двадцать километров. Но вот на летнем чемпионате в Чебоксарах он не смог выступить из-за проблем со здоровьем.

Что же касается погибшего Николая Иванова, он являлся уроженцем Калининграда. В раннем возрасте он вместе с родителями перебрался в Москву и здесь начал заниматься легкой атлетикой.

- Коля был нашей надеждой, одним из талантливейших ходоков-москвичей. Он был очень хороший человек, все его очень любили. Он всегда помогал молодежи. И видите, чем все закончилось, - рассказала в интервью агентству «Р-Спорт» личный тренер Николая Иванова Татьяна Фролова. - Он был у нас серебряным призером юношеского первенства России, бронзовым призером европейского отбора к юношеским Олимпийским играм. Ему была доверена почетная миссия - он участвовал в церемонии получения огня первых Олимпийских юношеских игр. Он отслужил в армии, вернулся, восстановился, в 2014-м и 2015 годах становился призером молодежных первенств России в ходьбе на пятьдесят километров. В 2016 году уже на взрослом чемпионате занял шестое место в ходьбе на тридцать пять километров.

- Федеральные СМИ просто все перепутали, - сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом «ВС» известный российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин. - В моей группе занимался Александр Иванов, который в 2013 году стал чемпионом мира. Что же касается погибшего в Москве спортсмена, он никогда не тренировался в Мордовии.