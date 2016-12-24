Главный почтовик Саранска получил два с половиной года условно

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 39-летнему начальнику Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» Сергею Чернецову. Он обвинялся в махинации, связанной с посредническими услугами в получении земельного участка, в трудоустройстве мертвых душ и служебном подлоге.





О махинациях Чернецова стало известно сотрудникам республиканского УФСБ и Следственного комитета РФ по РМ. По версии сотрудников правоохранительных органов, начальник саранской почты использовал отработанную бывшим шефом Иваном Героевым схему по трудоустройству мертвых душ. Как следует из обвинительного заключения, весной 2015 года Сергей Чернецов дал указание подчиненным фиктивно трудоустроить на саранскую почту свою знакомую. Дама была принята на должность оператора связи. В действительности на работу она не ходила и возложенные на неё обязанности не исполняла, а начисляемую ей заработную плату и другие выплаты Чернецов присваивал себе. Таким образом, в период с марта 2015-го по сентябрь 2016 года, используя свое служебное положение, начальник Саранского почтамта похитил денег из фонда заработной платы возглавляемого им предприятия на общую сумму 184 тысячи рублей.

Кроме этого, в сентябре 2016 года Сергей Чернецов провернул еще одну махинацию - уже на 400 тысяч рублей. Именно за такую сумму почтовик пообещал местному предпринимателю помочь через «своих людей» в горадминистрации арендовать земельный участок около села Александровка Лямбирского района.

В отношении начальника Саранской почты следственным отделом УФСБ были возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на мошенничество в крупном размере», «Мошенничество», а следственным отделом по Ленинскому району Саранска СКР по РМ - по статье «Служебный подлог». Правоохранители отдельно подчеркивают, что активную помощь в выявлении и пресечении противоправной деятельности Чернецова оказало руководство УФПС Мордовии.

Приговором суда Сергею Чернецову назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно и штраф в размере тридцати тысяч рублей.