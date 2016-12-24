В Саранске будут судить таксиста, надругавшегося над клиенткой

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя поселка Кадошкино. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как было установлено в ходе следствия, вечером 6 июля 2017 года 26-летняя жительница Саранска через интернет-приложение вызвала такси, чтобы доехать из одного микрорайона в другой. На автомашине ВАЗ-2107 приехал ранее незнакомый ей парень. В пути следования «извозчик» стал предлагать барышне вступить с ним в интимную связь, на что она отвечала категорическим отказом. В результате он завез потерпевшую в гаражный массив и в автомашине совершил в отношении нее половые преступления. Сотрудниками полиции обвиняемый был задержан на месте преступления.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.