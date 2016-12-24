В Саранске будут судить таксиста, надругавшегося над клиенткой

«Пятилетка будет крутая!»
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя поселка Кадошкино. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как было установлено в ходе следствия, вечером 6 июля 2017 года 26-летняя жительница Саранска через интернет-приложение вызвала такси, чтобы доехать из одного микрорайона в другой. На автомашине ВАЗ-2107 приехал ранее незнакомый ей парень. В пути следования «извозчик» стал предлагать барышне вступить с ним в интимную связь, на что она отвечала категорическим отказом. В результате он завез потерпевшую в гаражный массив и в автомашине совершил в отношении нее половые преступления. Сотрудниками полиции обвиняемый был задержан на месте преступления.
В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод