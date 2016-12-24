Куда пожаловаться на работу кадастрового инженера?

При наличии претензий к качеству и результату работ кадастрового инженера заказчику следует обратиться в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит такой кадастровый инженер, с жалобой и указанием на обстоятельства, которые не позволяют воспользоваться полученными результатами работ кадастрового инженера.

Имея положительное заключение такой организации, в дальнейшем можно обратиться в суд для разрешения возникшего спора, в том числе возмещения ущерба за счет нерадивого кадастрового инженера.

На СРО возложен контроль за профессиональной деятельностью кадастровых инженеров. Узнать, в какой саморегулируемой организации состоит ваш кадастровый инженер, можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе "Реестр кадастровых инженеров".