Куда пожаловаться на работу кадастрового инженера?

Социум

При наличии претензий к качеству и результату работ кадастрового инженера заказчику следует обратиться в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит такой кадастровый инженер, с жалобой и указанием на обстоятельства, которые не позволяют воспользоваться полученными результатами работ кадастрового инженера.

Имея положительное заключение такой организации, в дальнейшем можно обратиться в суд для разрешения возникшего спора, в том числе возмещения ущерба за счет нерадивого кадастрового инженера.

На СРО возложен контроль за профессиональной деятельностью кадастровых инженеров. Узнать, в какой саморегулируемой организации состоит ваш кадастровый инженер, можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе "Реестр кадастровых инженеров".

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Откровенно о наболевшем

Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска

Тухлую бригаду отправили на нары

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Пыхнём стариной

Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях

Конкурс красоты

№36  Татьяна

 Посмотреть все фотографии