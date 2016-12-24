В Саранске неизвестные «заминировали» четыре торговых центра

В школах Саранска откроются инженерные классы
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...