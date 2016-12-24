В Саранске неизвестные «заминировали» четыре торговых центра

Репортер В Саранске объявлена эвакуация посетителей четырех торговых центров. Людей экстренно выводят на улицу. Как стало известно «ВС», эвакуация объявлена после звонков неизвестных, которые сообщили, что в здании четырех торговых центров заложены взрывные устройства. Речь идет о крупных торговых комплексах «Рио», «Сити-парк», «Планета» и «Глобус». На место в срочном порядке выехали сотрудники экстренных служб. Не исключено, что сообщения о взрывных устройствах являются ложными. Несколько дней назад в различных городах страны фиксировались аналогичные случаи. Неизвестные сообщали о минировании различных учреждений.

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