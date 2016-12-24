Сиделка до смерти забила инвалида табуретом

Жуткое преступление в настоящее время расследуют сотрудники Следственного комитета в Рузаевке. 8 сентября в квартире 64-летней женщины было обнаружено тело 81-летнего пенсионера с многочисленными травмами.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, травмы мужчине, страдавшему тяжелым заболеванием, нанесла хозяйка квартиры. Она осуществляла уход за пожилым человеком. По ее словам, в последние два дня мужчина практически не давал ей спать, настолько сильные боли его мучили. В какой-то момент терпению сиделки пришел конец. Она взяла в руки табурет и начала избивать старика. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

Сотрудники полиции практически сразу задержали подозреваемую. Против нее возбудили уголовное дело по 111-й статье УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего». Отрицать свою вину женщина не стала. В беседе со следователем она пояснила, что сама страдает тяжелым заболеванием. Исполнять обязанности сиделки ей с каждым днем становилось все сложнее. Тем более что в последнее время у пенсионера практически не прекращались сильные боли.

Как поясняют в Следственном комитете, сейчас по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения.