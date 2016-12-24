Сиделка до смерти забила инвалида табуретом

«В Камбодже живет парень из Саранска!»
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»