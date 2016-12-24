Жители Мордовии продолжают гибнуть на дорогах

Репортер

 

Минувшая неделя ознаменовалась сразу несколькими страшными ДТП, произошедшими на дорогах Мордовии.
Так, 8 сентября в Чамзинском районе республики на автодороге Саранск - Ульяновск столкнулись фура и «газель» одной из фирм, занимающихся оказанием ритуальных услуг. По информации ГИБДД, виновником столкновения стал 51-летний водитель «газели». В результате удара управляемый им автомобиль превратился в груду металла. Сам он от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой помощи».
Еще одна смертельная авария произошла 9 сентября в Ромодановском районе Мордовии. Около десяти часов утра возле населенного пункта Кавторовка столкнулись грузовик ЗИЛ и ВАЗ-2110. Удар был такой силы, что легковушку буквально сплющило. Находившийся за рулем 35-летний мужчина погиб на месте. Его тело спасателям пришлось извлекать из машины с помощью специального инструмента. 

 

 

                       

 

 

 

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