Жители Мордовии продолжают гибнуть на дорогах

«Задача - сделать нашу скорую помощь лучшей в России»
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...