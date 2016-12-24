Детский тренер застрелил гражданина Узбекистана

В Мордовии 53-летний тренер детско-юношеской спортивной школы по лыжам Алексей Капустин арестован по подозрению в убийстве 29-летнего гражданина Узбекистана Димурода Орипова. Преступление было совершено в ночь на 6 сентября в селе Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района Мордовии.

Как стало известно «ВС», погибший возглавлял бригаду гастарбайтеров, взявшихся за строительство фундамента для будущего дома Капустина. По договору с хозяином оплата должна была производиться после окончания всех работ. Однако в какой-то момент строители начали требовать аванс. Есть информация, что на телефон хозяина дома регулярно стали поступать смс-сообщения с требованием денег и угрозами. В итоге работник и работодатель договорились встретиться на строящемся объекте для разрешения возникших противоречий. Однако полюбовно разрешить конфликт не получилось. В ходе переговоров между мужчинами вспыхнула ссора. Алексей Капустин достал пистолет ТТ и одним выстрелом убил бригадира шабашников наповал.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам. На первом же допросе Алексей Капустин заявил, что пистолет, из которого он застрелил работника, несколько лет назад был найден в лесу. На всякий случай тренер решил оставить оружие себе.

Как поясняют в Следственном комитете, в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Районный суд уже избрал для тренера меру пресечения в виде заключения под стражу.