Детский тренер застрелил гражданина Узбекистана

«В Камбодже живет парень из Саранска!»
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки