Вольная для организатора секс-бизнеса

37-летний Алексей Бакин - бывший начальник рузаевского филиала ФКУ «УИИ Управления ФСИН России по РМ» - предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Следствие считает, что офицер надзорного органа позволял нарушать режим домашнего ареста известному в Мордовии держателю крупной региональной сети борделей, 41-летнему жителю Рузаевки Ринату Абаеву.

По данным следствия, в январе 2016 года начальник рузаевского филиала Уголовно-исправительной инспекции Алексей Бакин из личной заинтересованности через служебный компьютер изменил учетную карточку Рината Абаева. В тот момент он был помещен под домашний арест, а в отношении его и еще семерых человек в Рузаевском суде проходил громкий процесс по делу о масштабном бизнесе на секс-услугах, развернутом во многих регионах России.

Как правило, на домашнего арестанта накладываются определенные ограничения, например на свободное перемещение за пределами места проживания, прогулки разрешаются только в определенное судом время и т.п.

Бакин по договоренности с Абаевым все установленные судом ограничения из компьютера удалил, чтобы скрыть систематические нарушения режима домашним арестантом. При этом сотрудники УФСБ по РМ выяснили, что Ринат Абаев с апреля по май 2016 года незаконно оставлял место домашнего ареста и имел возможность бесконтрольного передвижения, в том числе за пределами республики.

Чем же сутенер смог заинтересовать Бакина? Почему тот согласился совершить должностное преступление, чтобы прикрыть бордельного бизнесмена? Изначально правоохранители рассматривали версию о получении сотрудником Уголовно-исправительной инспекции денег. Даже фигурировала сумма - 70 тысяч рублей в месяц. Однако потом эта версия отпала, и в деле стали фигурировать услуги, правда, не сексуальные, как могло бы показаться логичным, учитывая род занятий Абаева. Но помимо секс-бизнеса тот имел доступ к сфере автомобильных услуг. В частности, Бакину предоставлялись услуги автомойки, автосервиса, также по требованию человека в погонах его могли отвезти туда, куда он попросит.

После того как нарушения закона со стороны начальника Уголовно-исправительной инспекции вскрылись, Ринат Абаев отправился с домашнего ареста в следственный изолятор, а Бакин был уволен из правоохранительных органов. Кроме того, в отношении сотрудника инспекции на основании материалов, представленных сотрудниками регионального управления ФСБ, при содействии ОСБ УФСИН по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет.

Стоит сказать, что Ринат Абаев в июне этого года был приговорен Рузаевским судом к 8 годам колонии строгого режима. Бригада Абаева развивала секс-бизнес во многих крупных городах России - в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Следствием были установлены факты купли-продажи, а также вербовки девушек, их эксплуатации и использования для занятия проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 19 барышень, из них две несовершеннолетние. Когда секс-империя Рината Абаева, известного также как Дима Сочинский, стала разрастаться, рузаевские сутенеры начали переманивать путан у конкурентов. Мордовские сутенеры под видом клиентов покупали на точке девицу на всю ночь, а затем кого-то уговаривали перейти под новую «крышу», а кого-то увозили силой и переправляли в другие регионы.

Бордели же работали по типичной схеме: сутенеры снимали двухкомнатную квартиру, где девушки жили и обслуживали клиентов. Рекламу делали по интернету. Диспетчеры, через которых клиенты заказывали девочек, вообще находились в других городах. Стоимость интим-услуги за час составляла тысячу рублей, брали не качеством, а количеством. У сутенеров из Мордовии были самые низкие среди конкурентов расценки. Раз в месяц деньги переправлялись в Мордовию либо просто перечислялись через электронные платежные системы на банковские карты организаторов бизнеса. Прибыль с борделей по всей стране составляла порядка 1 миллиона рублей в месяц!