Петр Тултаев: «Проблем хватает, но мы искренне стараемся их решить»

«Как и договаривались в прошлом году, раз в год будем встречаться в широком формате. Считаю, что такие встречи полезны и вам, и нам! Хотя, в общем-то, наши встречи с горожанами регулярны: и в ходе «мэрских суббот», и во время обходов территорий, и на ярмарках выходного дня», - начал свое приветствие Глава Саранска Петр Тултаев на встрече с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Пролетарского района, которая прошла в минувший вторник, 5 сентября, в зале ДК «Луч». Ровно год назад аналогичные встречи прошли во всех районах Саранска. Официальные представители собственников жилья на них высказывали свои предложения, делились проблемами, «глаза в глаза» получали ответы и разъяснения.

Глава Пролетарского района Александр Кузьмин кратко резюмировал результаты проделанной работы: «Для улучшения качества жизни в Пролетарском районе в многоквартирных домах проводится капитальный ремонт кровель - 76 МКД, инженерных коммуникаций - 39 МКД, фасадов - 16, лифты заменены в 17 домах. Ремонт асфальта проведен во дворах 94 домов, детские площадки установлены по 6 адресам. Острой проблемой для района является отсутствие в домах циркуляционных линий. За последние годы в 102 МКД они были восстановлены. Затраты на эти работы составили 52 млн рублей. Еще в 248 домах такие работы необходимо провести. Большой объем работ проведен по ремонту дорог и тротуаров. Капремонт магистральных дорог проведен почти на 100 млн рублей, реконструкция и строительство тротуаров - на 1 млн рублей. Сейчас ведутся работы по ремонту тротуаров на улицах Н. Эркая и Миронова. Большой объем работ в ближайшие 2-3 недели в районе будет проделан по асфальтировке заездов во дворы».

Градоначальник, в свою очередь, рассказал о введенном в 2016 году в эксплуатацию очень важном для жителей района Юго-Западном шоссе, скором завершении глобальной реконструкции школы на улице Солнечной, благоустройстве сквера в этом микрорайоне, запланированном дальнейшем благоустройстве здесь рекреационной зоны, в том числе вдоль берега реки, полномасштабной реконструкции дороги по улице Солнечной и пуске здесь муниципального общественного транспорта с возможностью перевозки льготных категорий граждан. В ближайшем будущем будут построены и велосипедные дорожки вдоль Лямбирского шоссе от автовокзала до кольцевой развязки «Северный».

«Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года - дело трудное, но важное. И это не столько строительство стадиона, сколько работа с различного рода подводящими инженерными коммуникациями, строительством очистных сооружений. Все это будет служить горожанам долгие десятилетия, - пояснил Петр Тултаев. - Особый вопрос сейчас - обеспечение жителей Саранска качественной водой. На данный момент он стоит даже острее, чем протекающие кровли. Постепенно решаем эту проблему. Переложено более 7 км труб. Эти работы обошлись нам в 450 млн рублей. Сейчас готовим проектную документацию на перекладку трубы с Пензятского водозабора. Именно эта мера избавит город от ржавой воды. Затраты будут немалые, и придется чем-то поступиться, но без этого не обойтись. Придется на время отложить реконструкцию бульваров Веденяпиных и Цаплина на Светотехстрое. Это не от того, что мы не хотим проводить эти работы. Пока приходится выбирать, куда направлять имеющиеся денежные средства. Большие расходы связаны со строительством школы № 10 и с капремонтом дороги на ул. Т. Бибиной».

Вопросы к Петру Тултаеву начались с жалобы на работу дренажного колодца около дома № 31 по улице Коваленко. Выслушав речь домкома о наболевшем, градоначальник поручил подчиненным посчитать затраты на проведение работ. При этом он предупредил, что в текущем году выполнить их вряд ли удастся. «Дайте нам срок для проработки вашего вопроса до 13 сентября. После мы с вами встретимся и сообщим о вариантах решения», - сообщил он.

Жительница дома № 28 по улице Н. Эркая Валентина Кузина поблагодарила за то, что внимание городской власти уделено их кварталу. На этих словах зал сдержанно зааплодировал. «Уже проводится ремонт тротуара по улице Миронова. Но мы бы хотели обратить внимание на тротуар в районе приюта «Надежда». Его тоже нужно обновить», - высказалась женщина.

«В сентябре - октябре, если позволит погода, мы должны провести работы по асфальтировке 62 заездов во дворы на Светотехстрое. Этот участок будем иметь в виду на следующий год», - резюмировал мэр.

Вопрос асфальтировки волновал и домкома с улицы Семашко, д. 11. По его словам, ямы до 20 см глубиной - бич двора их многоквартирного дома. Петр Тултаев спросил с руководителя района, но, не получив четкого ответа, почему в этом дворе не был проведен ямочный ремонт, поручил: «В текущем году ямочный ремонт провести обязательно! И включить в план капремонта на 2018 год! Снимите позор и с себя, и с меня!».

Официальный представитель собственников дома № 20 по улице Коваленко обратился с просьбой о выделении средств на ремонт теплосистемы дома, мотивируя такую помощь тем, что они ответственно следят за состоянием своего МКД. Глава Саранска поинтересовался состоянием инженерки. Директор ГУК «Пролетарская» Николай Романов отчитался, что состояние действительно плохое, хотя опрессовку система прошла. При этом подчеркнул, что денег на счете дома нет. Взвесив все за и против, градоначальник распорядился включить этот дом в план работ на 2018 год.

Домком соседнего, 24-го, дома по улице Коваленко пожаловалась на некачественно проведенный ремонт отмостков. Из-за этого сточные воды заполняют подвал, что, в свою очередь, стало причиной появления плесени и слизней. При этом она искренне поблагодарила и руководство района, и Главу города за подведение циркуляционных линий. Оказалось, что судебное разбирательство с московской строительной организацией, проводившей работы, уже ведется.

Вопросы коммунальной тематики сменила транспортная: недостаточно хорошая работа общественного транспорта по проспекту 60 лет Октября, в районе больницы № 13. Выслушав разъяснения специалиста Транспортного управления, Петр Тултаев поручил проверить условия контракта частного перевозчика, осуществляющего работу на этом участке, а также в течение двух недель изучить другие возможности по работе здесь маршрутов автобусов и троллейбусов.

Жители района затронули и проблемный вопрос работы торговых точек, реализующих алкоголь в ночное время. Есть такие и на территории Пролетарского района. «Эта проблема нам известна. Но, к сожалению, у нас нет законных оснований запретить предпринимателю открытие объекта торговли. При этом законные меры, которыми мы владеем, к нерадивым торговцам обязательно применяем», - пояснил мэр.

Словесная дуэль произошла между двумя соседями-домкомами: «хозяевами» домов № 25 и 25А по ул. Воинова. Домком дома № 25 предъявил претензию, что их дому необходимо выделить еще 1 млн рублей на проведение ряда работ. Якобы по существовавшей договоренности город должен вложить в благоустройство двора и дома столько же, сколько вложат собственники. Между тем именно этот дом получил уже около 3 млн рублей на различные цели. «Соседка» возмутилась: «Петр Николаевич, нельзя им деньги давать. Они детскую площадку во дворе установили, так там постоянные скандалы, висит замок и детей не пускают. По его субъективному мнению, играть на ней могут только детки до семи лет. Остальных он бесцеремонно выгоняет. Я, конечно, не имею права давать Вам советы, но с таким, как мой коллега, нужно заключать договор на возврат выделенных средств! И вообще, каждый домком должен уметь управлять своим домом и денежными средствами. Чтобы он умел экономить и делал необходимые работы за счет этих средств. А то некоторым, кто ходит с протянутой рукой, - все, а другим - ничего!». Зал заполнили аплодисменты.

«Мы не с неба спустились! Рабоче-крестьянских кровей, и отказывать можем, потому что все это городская земля. Вам говорим нет, потому что нет возможности сейчас помочь вашему дому», - обратился Глава Саранска к домкому 25-го дома.

За три часа, которые продолжалась встреча, звучали разные вопросы и просьбы во всех сферах ЖКХ, немало было слов благодарности в адрес руководителя города и районной власти, а также аплодисментов на принятые решения. В финале встречи председатель ТОС «Воиновский» Надежда Тамбовцева подытожила: «Проблем, конечно, достаточно, но даже за последний год многое сделано. С текущими вопросами мы будем наседать и на Вас, Петр Николаевич, и на главу нашего района и директора ГУК. Но при этом, считаю и своим коллегами советую, нужно видеть больше хорошего!».

В финальном слове Глава региональной столицы Петр Тултаев сказал: «Обещать, что все проблемы разом будут решены, не могу! Проблем хватает, но мы искренне стараемся их решить! Несмотря на то что денег порой не хватает, в кабинетах мы не сидим и видим все своими глазами. А вам всем спасибо за поддержку и продуктивную работу».