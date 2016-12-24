В минувший понедельник в Октябрьском суде Саранска стартовал процесс по громкому делу бывшего начальника автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РМ» Дмитрия Авдонина. Он обвиняется в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и иных действиях сексуального характера. На первом же заседании подполковник заявил, что не согласен с квалификацией его действий. Впрочем, пояснять свою позицию Дмитрий Авдонин не стал.

«Я прошу: без комментариев!»

Перед лицом правосудия Дмитрий Авдонин предстал в гордом одиночестве. Никто из близких не пришел в зал суда, чтобы поддержать подполковника. Однако сам он, судя по всему, готовился к началу процесса. Офицер заблаговременно обзавелся курткой с капюшоном и стопкой белых листов бумаги, которой он закрывал лицо от объективов фотокамер. Едва конвой захлопнул за ним дверь железной клетки в зале суда, Дмитрий Авдонин отвернулся к стене. Попытки добиться ответа на самые простые вопросы не увенчались успехом. Подсудимый демонстративно игнорировал прессу.

- Вам хотя бы стыдно?

- …

- Вы признаете свою вину?

- …

- Правда, что вы снимали ребенка с разрешения матери?

- Я не согласен с квалификацией! - не выдерживает наконец Дмитрий Авдонин.

- А какая, по вашему мнению, должна быть квалификация ваших действий?

- Я прошу: без комментариев.

На этом общение журналистов с мужчиной обрывается. Поскольку речь идет о половых преступлениях в отношении несовершеннолетнего, процесс носит закрытый характер.

Молчать не стали

Вопросов в этой истории пока значительно больше, чем ответов. С тех пор как в июле прошлого года Дмитрий Авдонин был задержан, следствие не разглашает подробностей этого дела. Известно лишь, что попался подполковник МВД очень глупо. Он послал знакомую в фотоателье с флешкой, на которой была запечатлена голая малолетняя девочка. Офицер решил распечатать эти фотографии. Но сотрудники фотосалона сразу сообщили об этом в полицию. Дальнейшее было делом техники. К разработке Дмитрия Авдонина подключились сотрудники сразу трех отделов МВД по РМ. Задержали его на Химмаше в тот момент, когда знакомая пришла с фотографиями.

Сотрудники отдела «К», специализирующиеся на борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, проверили электронную почту, аккаунты Авдонина в социальных сетях и другую информацию, но каких-либо компрометирующих сведений не нашли. Затем оперативники провели обыск в квартире по пр. 70 лет Октября, служебном кабинете и личном гараже офицера. Оказалось, что там Авдонин хранил цифровые носители, интимные фотографии девочки и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Всего вместе с распечатанными снимками было изъято 40 интимных фото малолетней жительницы Саранска. К чести правоохранителей, они не стали замалчивать эту историю, а довели ее до логического завершения. Против Дмитрия Авдонина было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Иные действия сексуального характера» - 13 эпизодов и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» - также 13 эпизодов. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

Мать разрешала снимать своего ребенка?

Сразу после задержания Дмитрий Авдонин написал явку с повинной. Но позже отказался от сотрудничества со следствием, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. Тем не менее кое-какие подробности все же просочились в прессу. К примеру, стало известно, что девочка, которую Авдонин снимал на камеру, - дочь его хорошей знакомой, 35-летней медработницы одной из клиник Саранска. С ней он состоял в отношениях около 10 лет. По его словам, фотосессии происходили с разрешения матери! Половой близости как таковой между Авдониным и девочкой не было, но подполковник якобы трогал её в интимных местах. Изначально следствию было известно о двух таких фактах. Интимные фотосессии офицер устраивал в саунах города, там он снимал фото и видео. Также известно, что Авдонин устраивал съемки у себя в гараже. Затем во время следствия вскрылись еще 11 фактов пикантных съемок. По словам оперативных сотрудников, подполковник увлекался интересными фото и видео не только маленьких девочек, но и своих взрослых знакомых. Фактов, что Авдонин выкладывал порнографические фото с ребенком в интернет или кому-либо продавал, установлено не было. Пролить свет на эту историю могли бы показания матери девочки, но следствие пока не раскрывает показания женщины.

При этом коллеги Дмитрия Авдонина утверждают, что никогда не замечали за ним никаких странностей. Он около 20 лет отслужил в органах внутренних дел. Начинал карьеру в Рузаевском РОВД, затем получил повышение по службе и был переведен в Саранск в республиканское МВД. На протяжении всей службы в органах работал в тыловых подразделениях, связанных с автотранспортом. Знакомые рассказали, что раньше у Дмитрия было хобби - коллекционировать и чинить старые легковушки - «Волги», «Москвичи».

Как сотрудника его характеризовали исключительно с положительной стороны - ответственный, компетентный начальник, как казалось, с безупречной репутацией. Начальником автохозяйства Авдонин стал не так давно, проработав на этой должности чуть больше года. В его послужном списке есть благодарность от экс-министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. Ксерокопию этого документа адвокат Дмитрия Авдонина принес на первое заседание.

- Забыли приобщить к делу, - пояснил он журналистам.

Есть у Дмитрия Авдонина жена и взрослый сын. Супруга также занимала высокую должность в структуре республиканского МВД - являлась начальником подразделения по делам несовершеннолетних. По словам коллег из полицейского ведомства, больше всех в этой истории пострадала именно жена скомпрометировавшего себя офицера. Из-за скандала она была вынуждена написать рапорт и уйти со службы. Вместе с тем на работе ее ценили как грамотного руководителя и профессионала.

Алексей КОНСТАНТИНОВ