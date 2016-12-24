На Мордовию надвигаются «Мичиган» и «Гонконг»

Уже несколько лет не стихают споры по поводу вакцинации от гриппа. Одни считают, что специально заражать организм не имеет смысла, другие полагают, что вакцинация если и не спасет от болезни, то болезнь пройдет в более легкой форме. Подробнее о начавшейся вакцинации жителей Мордовии на брифинге рассказали руководитель управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова и заместитель министра здравоохранения Мордовии Наталья Юдина.

В Саранске вакцинируют от гриппа 40% населения

- Грипп не обычная вирусная инфекция, а заболевание со множественными осложнениями, - рассказывает Наталья Юдина. - У нас вакцинация от гриппа была введена в 2006 году, и результаты ее очевидны. Так, в прошлом году в Мордовии от гриппа не умер ни один человек, хотя ранее такие случаи были. Нам часто задают вопрос о том, какие категории граждан находятся в группе риска, кому прививка рекомендована. Здесь человеку стоит ответить на несколько вопросов. Учитесь или работаете в образовательном учреждении? Пользуетесь ли общественным транспортом? Посещаете ли спортивные, культурные мероприятия, например, ходите ли на стадион, в кино, театр? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно - лучше сделать прививку! Хорошо, когда вся семья прививается от гриппа, но даже если прививку сделают только дети, это снижает риск для всей семьи!

- Конечно, на сегодняшний день ситуация по гриппу спокойная, - продолжает Татьяна Харитонова. - Но ведь учебный год только начался. Мы ожидаем пик заболеваемости к декабрю, но заболеть можно и раньше. Поэтому вакцинация уже началась. Иммунитет после прививки формируется только на 12-14-й день, поэтому и делать ее надо заранее. В этом году мы планируем привить 40% населения Мордовии, это 321500 человек, 70% детей. Бесплатно вакцинируются дети, начиная с шестимесячного возраста, школьники, студенты ссузов и вузов, учителя, работники медицинских организаций, граждане старше 60 лет и граждане, имеющие хронические заболевания. Все остальные категории граждан могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства, но за небольшие деньги.

Хочется призвать беременных не бояться делать прививку на 2-3 триместре. Беременным вакцинация не вредна, а наоборот, показана! К тому же современная вакцина не имеет в своем составе живого вируса, а потому безопасна! Ежегодно штамм гриппа разный, в этом году медики прогнозируют, что к нам идут штаммы «Мичиган» и «Гонконг», именно от них вакцина и разработана.

Прививаться надо каждый год, ведь срок действия вакцины - 7-9 месяцев, к тому же разновидности гриппа каждый год разные.

О вирусе Коксаки

В конце лета с выпусков разных информагентств приходили сообщения о росте заболеваемости вирусом Коксаки. Журналисты не смогли остаться в стороне от этой темы и спросили о ситуации в Мордовии с вирусом.

- У нас ежегодно в конце лета есть рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Было несколько случаев герпетической ангины, серозного менингита. В основном заболевают дети со слабым иммунитетом, а возбудителей болезни может быть несколько, в том числе вирус Коксаки, - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова. - Этот вирус нам давно и хорошо знаком, мы знаем, как его лечить. В основном им заболевают дети. Разновидностей вируса Коксаки несколько десятков, но в Мордовии нет привезенного из Турции.

Чтобы защитить себя, и в первую очередь детей от энтеровирусной инфекции, надо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом после улицы, туалета, перед едой, пить кипяченую воду, употреблять в пищу только мытые фрукты и овощи.