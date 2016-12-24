Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине времени? Тогда мы знаем, как вам помочь - саранский дом № 20 по ул. Кошевого исполнит эти желания. Думаете, такого не может быть? Может, да еще как. Свидетели тому - жильцы этого многострадального дома. Журналисты «ВС» с представителями Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РМ побывали в этом коммунальном кошмаре и попытались понять, что можно сделать для исправления ситуации.

Нечеловеческие условия для людей

Этот дом - бывшее общежитие. На первый взгляд, он кажется обычным. Но это только первое впечатление. Не сразу обращаешь внимание на то, что водосточная труба почему-то обрывается где-то посередине первого этажа, на уровне окон, да и на верхнем этаже под подоконником заметно разрушение кирпичной кладки, угол дома в плесени. Заходим внутрь, сразу в глаза бросаются трубы, обмотанные тряпочками одним из жильцов, поскольку вода до его квартиры доходит всегда холодная.

Поднимаемся на второй этаж, а там такое!.. Это, конечно, надо видеть, но попробуем описать словами. Первая мысль - дом для фильма ужасов. Свет не включается, подсвечиваем дорогу с помощью вспышки мобильных телефонов. Но, честно говоря, лучше бы мы этого не делали! Мокрые, липкие рыжие стены и потолки в разводах и пятнах, а по ним - электропроводка.

В душевой - стены, поеденные грибком. Честно говоря, не знаю, как в этой душевой можно принимать душ, когда там и в одежде стоять неприятно. С потолка постоянно капает вода, воздух сырой, что называется, с душком, хочется поскорее выйти оттуда, чтобы просто не упасть в обморок от всего увиденного. Вид и запах здесь настолько ужасающие, что подкатывает тошнота. Наверное, условия в тюремных бараках гораздо лучше, чем в этом доме.

- Вот так мы и живем, - говорят жители. - А ведь здесь проживают не только взрослые, но и дети! Только на этом этаже двое детей.

Представить, что сюда ходят в туалет и на водные процедуры дети, просто невозможно.

- Посмотрите, какие стены! Мы бы сами убрали всю эту паутину, но вы же видите - стены мокрые, а на них - проводка, - рассказывают люди. - Так и до беды недалеко!

- Давайте мы вам еще кухню покажем, там тоже есть чему удивиться!

Жильцы не обманули. На кухне такие же затопленные стены, огромные щели в потолочных плитах. Стоящая ближе к окну газовая плита совсем плохая, работает одна конфорка, другая плита, видно, куплена недавно.

- Хорошо, хоть одна плита работает, есть где еду приготовить и чайник вскипятить! - пытаемся найти здесь хоть что-то позитивное.

- Конечно, эта плита хорошая, - говорит один из жителей, - потому что мы ее сами покупали! Жить как-то надо! Хотя на других этажах домоуправление плиты устанавливало, но почему-то про нас забыли.

А этажом выше еще чуднее: на кухне краны есть, а раковин нет… Но есть дежурный по этажу. Думаете, график дежурств жильцы составили, чтобы следить за чистотой? Ошибаетесь, главное для дежурного - вовремя вылить тазик, в который сверху накапала вода, а капает она постоянно. А этажом выше еще чуднее: на кухне краны есть, а раковин нет… Но есть дежурный по этажу. Думаете, график дежурств жильцы составили, чтобы следить за чистотой? Ошибаетесь, главное для дежурного - вовремя вылить тазик, в который сверху накапала вода, а капает она постоянно.

- Я поставил новую дверь, - рассказывает Александр Иванович, один из жильцов. - И посмотрите - все отсырело: потолок провис, порог утопает! Я, когда уезжаю из дома, на порог ставлю чашки, чтобы вода в них капала, а не на пол. Обои от сырости отклеиваются. А у меня между тем пневмония! Посмотрите, в каких условиях живут дети! А если что случится при такой сырости и плохой проводке, кто будет отвечать?

В конце коридора у окна видим детей, но подойти и поинтересоваться у них, как дела, было просто стыдно. Стыдно за то, что дети живут в таких условиях. Ходят в душ, в котором не закрывается дверь - она от постоянной сырости размокла, гуляют по темным коридорам, не боясь споткнуться о залатанный и местами вздувшийся линолеум. Интересно только, почему не стыдно чиновникам, которые отвечают за этот дом. Да, это бывшее общежитие, ну и что? За домом не надо ухаживать? Не надо делать ремонт, стеклить окна, ремонтировать и менять трубы? Куда смотрят контролирующие и проверяющие органы? Неужели всем все равно, что в таких нечеловеческих условиях живут люди, дети?

Денег нет!

Жильцы показывают свои расчетки. Им начисляют и за содержание дома, и за текущий ремонт, и за капитальный… В одном крыле дома год назад отремонтировали несколько мест общего пользования, но не на всех этажах. И на этом работы закончились.

- В управляющей компании нам сказали, что денег больше нет, - отвечают люди на вопрос, почему нельзя было отремонтировать все до конца. - Но у нас так

не только с местами общего пользования. У нас с пятого этажа вода течет уже год, до второго этажа дошла - никто ничего сделать не может. Придут мастера - посмотрят - уйдут.

- Зимой я за свои 12 квадратов плачу 1600 рублей, летом - 1000, - говорит одна из жительниц дома. - И вот в таких условиях мы живем, вы уж нам помогите, пожалуйста!

- Если вам начисляют за капитальный ремонт, значит, ваш дом не признан аварийным, - поясняет Ольга Вишнякова, заместитель председателя общественной организации «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РМ».

- К нам летом приезжали люди, вроде как делали экспертизу нашего дома, чего-то мерили, смотрели, но о результатах нам ничего неизвестно, - разводят руками жильцы.

- Минимум, что здесь можно сделать, - включить дом в заявку на капремонт, - говорит Алексей Кливер, председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РМ. - Мне вообще интересно, получил ли ваш дом паспорт готовности к зиме. Ведь мало сделать промывку и опрессовку труб, надо и остеклить окна, а у вас тут ни одного целого окна нет!

- Я здесь живу 20 лет, и за все это время не было сделано ни одного ремонта, - сообщает один из «коммунальных заложников» этого дома.

После всего увиденного отсутствие почтовых ящиков на первом этаже кажется такой мелочью…

Сауна есть, детской площадки - нет

А еще, по словам жителей, в их доме открылась сауна. Вывески, конечно, нет. Но все, кроме контролирующих и проверяющих органов, и так знают, что это за заведение. Сюда приходят молодые люди - парятся, выпивают, а бывало, и выбегают на улицу в нижнем белье - играют в догонялки. И все это на глазах у детей. Более того, есть планы открыть здесь еще одно подобное заведение, обустройство уже началось. Все правильно: главное - прибыль любой ценой! Зато для детей здесь только старые качели. Была еще песочница, но, когда прорвало трубу, экскаватор все перекопал, теперь нет и песочницы.

- Мы куда только не ходили, кому только не жаловались, заявления у нас не принимают, говорят, что на словах все скажут, - рассказывают жильцы дома. - Вы говорите, что надо было заявления писать в двух экземплярах? Ставить печать? Так мы про это и не знали… Просят немного подождать, говорят, денег нет… Но сколько можно ждать?!

Что делать?

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужно организовать квест для всех ответственных за этот дом. Пригласить их по адресу: ул. Кошевого, 20 - и дать несколько заданий - принять душ с незакрывающейся дверью, приготовить еду на еле работающей плите, помыть посуду без раковины. А еще лучше сделать это вечером, когда солнце сядет и естественное освещение исчезнет. Вот уже где будет экстрим! А еще лучше - поселить их в этом доме на недельку-другую. Как известно, мэр Саранска для улучшения работы общественного транспорта периодически пересаживает на автобусы и троллейбусы городских чиновников, чтобы они почувствовали себя обычными горожанами. Почему бы не использовать подобную практику относительно конкретно этого дома, пусть поживут коммунальные начальники в свободной комнате. Может быть, тогда перестанут кормить завтраками людей и что-нибудь сделают для тех, кому так не повезло жить в этом доме.

Хочется отметить, что обычно на такие встречи с жильцами, прессой и общественной организацией приходят представители управляющей компании и администрации района. В этот раз никого из них не было, хотя о месте и времени встречи все были уведомлены заранее. Наверное, в этот раз им просто нечего сказать и обещать тоже нечего.

Наш еженедельник будет следить за судьбой этого дома.

Людмила АНЮТИНА



