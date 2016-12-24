«Горячий прием» мэра

Утро одной из суббот для Главы региональной столицы выдалось горячим. Не изменяя традиции, Петр Тултаев посетил ярмарку выходного дня в юго-западной части Саранска. Почти два часа он отвечал на различные вопросы. Среди них: строительство дорог и обустройство тротуаров, ремонт домов и благоустройство дворовых территорий, шум от ночного веселья молодежи на площадке, где проходят ярмарки выходного дня. К слову, последний вопрос теперь на особом контроле у правоохранительных органов. Представители закона будут патрулировать этот участок чаще. После обращения к мэру по поводу обновления асфальтобетонного покрытия тротуара по улице Энгельса от улицы Попова до проспекта 50 лет Октября вопрос был решен практически моментально: чуть больше 500 м тротуара было отремонтировано в течение двух дней.

На встрече с председателями домовых и уличных комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска к Главе города обратилась председатель дома № 25 по улице М. Расковой Елена Крутоянова. Она попросила провести благоустройство придомовой территории. Мэр пообещал, что лично придет и они сообща рассмотрят накопившиеся вопросы. И сдержал свое обещание - спустя четыре дня в назначенный час он был на «проблемном» месте. На встречу с Главой региональной столицы вышли и жители, неравнодушные к судьбе своего дома. В тихой, мирной обстановке, без обвинений в адрес управляющей компании и районной власти, как это часто бывает, Елена Крутоянова отметила, что их дом отстает от прогресса по благоустройству, который заметен в соседних дворах. «Петр Николаевич, Вы же видите, что асфальт здесь действительно уже никуда не годится», - скромно излагала вопросы «хозяйка» дома. Петр Тултаев, выслушав крик души активистов дома, посовещавшись с подчиненными, обозначил решение вопроса: «Как сами понимаете, в этом году благоустроить ваш двор мы не сможем. И погода подводит, и для разработки необходимой документации требуется время. А зима уже на носу. Обещаю, что в следующем году вы свой двор не узнаете!». Председатель пожаловалась и на то, что гидрант, находящийся с торца дома, часто подтопляет зеленую зону. Петр Тултаев незамедлительно поручил разобраться с этим вопросом директору МП «Саранскгорводоканал» Сергею Шумилкину.

Один из острых вопросов этого дома, как и многих других, нехватка парковочных мест. Справедливости ради необходимо отметить, что за последние несколько лет в Ленинском районе оборудовано 1200 машиномест. Жители дома № 25 по улице М. Расковой убедительно просили мэра убрать металлические гаражи в районе стадиона средней школы № 24 и обустроить там парковочные места. «Мы будем очень благодарны! Сейчас мыкаемся, не знаем, куда машину поставить. Ведь некоторые хозяева имеют по два железных коня!» - сетовали жители. «За зиму все металлические гаражи будут демонтированы. Я тоже убежден в том, что их время прошло. А к концу лета 2018 года на их месте будет у вас парковка!» - парировал Петр Тултаев. Председатель дома пригласила мэра в подвал. Оказалось, что есть проблемные участки инженерных коммуникаций. Управляющая компания, в свою очередь, обязалась устранить протечки в кратчайшие сроки. По результатам этой же встречи, если соответствующее решение будет принято на общем собрании собственников, будет произведена обрезка деревьев. Кроме того, проведут обследование торцевых стен дома.

Еще одной точкой назначения в маршруте обхода городских территорий в этот день стал двор дома № 64г по улице Попова. Как и в первом случае, проблемы этого МКД были озвучены на встрече с Главой Саранска в кинотеатре «Россия». Жители дома слезно умоляли мэра каким-нибудь образом помочь в решении вопросов. «Спар» доставляет нам массу неудобств: мусор складируется прямо перед нашим домом, а когда сильный ветер, бумага разлетается по всей округе, к тому же у нас не хватает парковочных мест. Дом-то новый, машин много!» - высказывали свои требования жители во главе с председателем. Кроме того, жители хотят установить шлагбаум при въезде во двор, потому что многочисленные машины посетителей торговых точек, которые располагаются в этом доме, не оставляют шансов собственникам. Петр Тултаев, внимательно выслушав все вопросы, отметил, что установка шлагбаума будет возможна после проведения общего собрания и принятия необходимого решения и установления границ земельного участка, принадлежащего МКД. «Парковку мы вам сделаем. Только она будет вместо этой зеленой зоны, - указал на пустырь Петр Тултаев, - и будет общегородской, а не для отдельного дома. Согласен с вами и в том, что необходим забор, отделяющий от гипермаркета. Считаю, что его нужно сделать из металлопрофиля. Все работы запланируем на следующий год», - обозначил свою позицию Глава региональной столицы.

Во время встречи принято решение и об обустройстве тротуара, ведущего к МКД. Жители других домов, подошедшие чуть позже, просили установить лежачего полицейского на дороге по улице Попова. «После ее ремонта машины здесь просто летают! Мы уже и не знаем, что лучше - отремонтированная дорога или с заплатками, по которой машины ездили, не превышая скорости?!» - не скрывали своего возмущения жители. Мэр согласился, что вопрос этот необходимо решать, и дал соответствующее поручение. Присутствующие на встрече жители с недоверием выслушивали Петра Тултаева, перешептываясь между собой, что, мол, скажут и забудут. Но все сомнения развеяла председатель дома № 64г по улице Попова Антонина Аркуша: «Я Петру Николаевичу верю! Сколько раз приходилось к нему обращаться, и всегда вопросы, которые были мною озвучены, решались положительно и в установленные сроки!».