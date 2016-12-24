«Виртуозы» за решеткой

Правоохранительные органы республики бьют тревогу. В последние годы заметно увеличилось число преступлений, совершаемых заключенными мордовских колоний. От их деятельности страдают жители различных регионов страны, а общий ущерб исчисляется миллионами рублей. Правоохранители признают: бороться с теми, кто уже отбывает наказание, очень сложно. Хотя, казалось бы, именно заключенных контролировать проще всего. Но, как показывает практика, сидельцы сейчас имеют возможность свободно пользоваться сотовой связью и интернетом, а этого для преступного бизнеса вполне достаточно.

«Освободил» сокамерника из-под стражи за миллион

39-летний уроженец подмосковного Дмитрова Алексей Пушкарев почти всю жизнь кидал людей. То в долг возьмет у кого-нибудь и не вернет, то еще чего-нибудь придумает. Много раз его судили за мошенничество, но все без толку. Едва освободившись, он снова принимался за старое. Последним местом прописки Пушкарева стал Зубово-Полянский район Мордовии. Сюда его отправили отбывать наказание за очередное мошенничество. Но деятельная натура нашла применение своим способностям и в неволе. В колонии Пушкарев довольно легко обзавелся мобильным телефоном. В интернете он находил объявления о предоставлении услуг в разных уголках России и делал заказы. Известен случай, когда он прямо из мордовской колонии заказал доставку цветов. Потом позвонил курьеру, который должен был доставить флору по указанному левому адресу, и попросил того по пути пополнить счет его мобильного телефона. Деньги обещал отдать при личной встрече. Понятное дело, не отдал.

Заявления о мошенничестве поступали в правоохранительные органы в разных регионах страны. Но все ниточки, которые удалось зацепить стражам порядка, вели в Мордовию. В конце концов, на Пушкарева все-таки вышли. Мордовским полицейским удалось собрать доказательства, достаточные для возбуждения сразу семи уголовных дел против Пушкарева. Срок ему, конечно, накинули, но говорить об исправлении в данном случае не приходится. Уже схлопотав приличный довесочек, Пушкарев пошел на очередное дело. На этот раз разводить решил себе подобного, отбывающего наказание вместе с ним такого же мошенника, как и он сам. Пушкарев предложил «коллеге по несчастью» досрочно освободиться по состоянию здоровья. Рассказал, что у него есть связи в правоохранительных органах, благодаря которым вопрос можно будет решить. Цену вопроса обозначил в миллион сто тысяч рублей. Видимо, Пушкарев был настолько убедителен, что отнюдь не самый наивный сокамерник согласился на сделку. Связался с родственницей, та собрала деньги. После перевода денег на указанный счет Пушкарева снова задержали. 22 августа этого года его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Сотрудники МВД по РМ, занимавшиеся оперативной разработкой Пушкарева, не скрывают, что, вероятнее всего, он продолжит заниматься своим ремеслом и после очередного приговора.

- Дело в том, что человека, который уже находится в местах лишения свободы, очень трудно испугать новым сроком, - говорит заместитель начальника отдела «К» МВД по РМ Николай Суняйкин. - Пушкарев - профессиональный мошенник. Он умеет общаться с людьми, легко входит в доверие. Неудивительно, что ему поверил даже такой же человек, как он сам.

По словам Николая Суняйкина, одним из главных факторов, способствующих росту числа преступлений, совершаемых заключенными, является тот факт, что все они имеют практически свободный доступ к сотовой связи, интернету и электронным платежным системам. Полученные в результате мошенничества деньги практически сразу перебрасываются с одного счета на другой. Зачастую, чтобы отследить переводы, оперативникам необходимо исписать кипу бумаг, но и это не всегда является гарантией положительного результата.

Сомневаться в правоте оперативников, увы, не приходится. Спустя неделю после оглашения приговора Пушкарев снова попался на мошенничестве. Под предлогом продажи сотового телефона сокамернику он обманным путем завладел деньгами его родственницы. Сейчас против него возбудили новое дело.

«Обещал любовь, квартиру и работу»

Еще один заключенный мордовской колонии, 50-летний уроженец Краснодара прославился тем, что зарабатывал деньги на сайтах знакомств. Регистрировался под чужим именем, находил подходящие анкеты женщин из разных регионов России. В круг его интересов входили в основном дамы от сорока пяти до шестидесяти лет. Заключенный все правильно рассчитал. Многие из них, несмотря на совсем не юный возраст, еще хотят любить и верят, что принц на белом коне просто слегка задержался в пути. Он и представлялся таким принцем. Жертвам он рассказывал, что является владельцем сети салонов красоты в Москве, предлагал руку, сердце, переезд в Первопрестольную с покупкой квартиры и должность управляющей одного из салонов. Переписку с жертвами заключенный вел на протяжении нескольких месяцев. Ласкал женский слух обещаниями вечной любви и красивой жизни. Верили многие.

Истинная суть преступной схемы проявлялась во всем своем великолепии в самый последний момент, когда очередная барышня уже паковала чемоданы и строила планы на новую жизнь. Именно в этот момент благодетель сообщал, что ему необходимо срочно отъехать по делам бизнеса, и просил «возлюбленную» перевести ему деньги. Ограничивался обычно суммами от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Объяснял, что квартиру уже купил, а деньги нужны для улаживания последних формальностей. К тому же, говорил он, все будет обязательно возвращено при личной встрече.

Понятное дело, что, когда речь заходит о большой любви, какие-то несчастные сорок тысяч рублей не могут стать препятствием для женского счастья. Но на всякий случай заключенный разработал план Б. Многим собеседницам на сайтах знакомств он открыто признавался, что в настоящее время отбывает наказание. Правда, подчеркивал, что сидит за совершение благородного поступка. Рассказывал, что убил мужика, который изнасиловал малолетнюю девочку. На самом же деле свой первый срок в далеком 1998 году он получил за изнасилование и разбойное нападение на проститутку. Но эту страницу биографии он предпочитал не афишировать. После признания «тюремный рыцарь печального образа» начинал безбожно давить на жалость. Рассказывал о лагерных ужасах, говорил, что в ближайшее время его собираются перевести в более строгую колонию. Но невзначай подчеркивал, что перевод можно отменить, однако на это нужны деньги. А в довесок сообщал, что в Краснодаре у него есть банковские сбережения, которые он готов отдать в распоряжение собеседницы, если та согласится ухаживать за его престарелой матерью. После таких откровений многие женские сердца просто трепетали от жалости к новому знакомому. Сердобольные барышни из разных регионов страны слали ему свои кровные. Общими усилиями женщинам удалось пополнить счет мошенника на полмиллиона рублей. Когда же вся правда вылезла наружу, многие из них просто отказывались в нее верить.

- После того как к нам попала оперативная информация о деятельности заключенного, сотрудникам пришлось несколько раз выезжать в командировки в разные регионы страны, - говорит заместитель начальника МОБОП УУР МВД по РМ Федор Волгаев. - Так многие потерпевшие просто отказывались верить в то, что их собеседник с сайта знакомств является обычным мошенником. Некоторые женщины просто стыдились говорить обо всей этой истории. Но мы уверены, что на самом деле он обманул большее количество женщин, чем известно на сегодняшний день. Поэтому мы сейчас продолжаем работу по выявлению других эпизодов.

Вероятнее всего, правоохранителям удастся доказать причастность заключенного к другим преступлениям, но даже после этого нельзя будет сказать, что с мошенниками в тюремной робе покончено. Место Пушкарева и других осужденных за мошенничество тут же займут новые дельцы, да и сами они вовсе не собираются отходить от дел.

«Телефоны в зону забрасывают с помощью беспилотников»

Размах мошеннической деятельности заключенных колоний в последние годы действительно достиг угрожающих масштабов. Список пострадавших пополняется практически ежедневно. Невольно складывается впечатление, что в колониях созданы и успешно функционируют целые компьютерные классы, где осужденные могут посещать сайты знакомств и успешно вести свой бизнес, не выходя на волю. А ведь это исправительные учреждения, и пользование телефонами здесь категорически запрещено. Однако российский арестант всегда славился смекалкой и способностью обходить любые запреты. Для доставки средств связи в колонии теперь используются самые современные технологии.

- Некоторое время назад была предотвращена попытка заброса нескольких мобильных телефонов в колонию при помощи квадрокоптера, - говорит начальник оперативного отдела УФСИН РФ по РМ Павел Ломакин. - Оперативная информация о готовящейся заброске поступила к сотрудникам. Была устроена засада, и человек, управлявший беспилотным летательным аппаратом, был взят с поличным. Сам квадрокоптер с прикрепленными к нему телефонами изъят. Некоторое время назад были случаи попыток заброса телефонов с помощью арбалета. Но дело в том, что за подобные действия предусмотрена лишь административная ответственность.

По словам Павла Ломакина, только в этом году сотрудниками УФСИН РФ по РМ изъято 508 мобильных телефонов у заключенных.

Впрочем, сетовать на одну лишь зэковскую смекалку в данном случае ошибочно. Нередко помощь в доставке средств связи осужденным оказывают сами сотрудники колонии, для которых это является дополнительным заработком. Матерые сидельцы рассказывают, что в некоторых исправительных учреждениях негласно существуют настоящие прайс-листы на доставку телефона, наркотиков или алкоголя. В УФСИН этот факт, разумеется, не признают, хотя и подчеркивают, что отдельные случаи злоупотребления служебным положением действительно имеют место быть.

- В этом году за передачу мобильных телефонов осужденным было задержано два сотрудника УФСИН РФ по РМ, - говорит Павел Ломакин. - В прошлом году было зарегистрировано четыре подобных случая. Но официального разрешения заключенным на пользование мобильными телефонами никто не дает.

Алексей КОНСТАНТИНОВ



