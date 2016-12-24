В Саранске 2-летний ребенок погиб после падения с 8 этажа

Репортер

Трагическое происшествие произошло сегодня в Саранске. В результате падения с восьмого этажа погиб 2-летний ребенок.

Как стало известно «ВС», трагедия произошла в доме № 28 по улице Гожувская. 2-летний ребенок находился дома вместе с родителями. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили, как малыш залез на подоконник. На окне была натянута москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка. В результате он упал. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в реанимацию, где он скончался. Сейчас проверку по данному факту проводят сотрудники правоохранительных органов. 

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