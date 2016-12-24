В страшной аварии в Рузаевском районе погибли два человека

Сегодня днем в Рузаевском районе Мордовии в результате страшной аварии погибли два человека. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, на повороте возле села Перхляй столкнулись три автомобиля. УАЗ-469 врезался в «Газель», после чего его выбросило под проезжавшую мимо фуру. Находившиеся в УАЗе два человека погибли на месте. Точные причины аварии в настоящее время выясняются.