В страшной аварии в Рузаевском районе погибли два человека

Улицу Т. Бибиной делают по новым технологиям
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Сегодня днем в Рузаевском районе Мордовии в результате страшной аварии погибли два человека. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По словам очевидцев, на повороте возле села Перхляй столкнулись три автомобиля. УАЗ-469 врезался в «Газель», после чего его выбросило под проезжавшую мимо фуру. Находившиеся в УАЗе два человека погибли на месте. Точные причины аварии в настоящее время выясняются.
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...