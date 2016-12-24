Житель Саранска получил срок за распространение детской порнографии в сети

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 38-летнему жителю города Сергею Спирину. Он признан виновным в распространении детской порнографии.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 3 марта 2015 года Спирин нашел в интернете видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Мужчина скопировал, сохранил и разместил на созданной им электронной странице в одной из социальных сетей этот видеофайл. Этот ролик на его странице просмотрели не менее 330 раз.

Как поясняют в суде, подсудимый полностью признал свою вину и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

При назначении подсудимому наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, а также то, что своими признательными показаниями в ходе предварительного следствия подсудимый активно способствовал расследованию преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и четырех месяцев колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.