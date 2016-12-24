В Мордовии будут судить бывшего заместителя председателя республиканского правительства

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Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства РМ. Его обвиняют в учреждении должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участии в управлении такой организацией лично и через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, а также связанное с предоставлением такой организации льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «ВС», с 16.06.2015 по 26.05.2016 обвиняемый, занимая государственную должность, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, в нарушение законодательного запрета создал ООО «Мордовтрансгаз» и принимал участие в предпринимательской деятельности данного общества. Кроме того, в силу своего служебного положения он предоставлял льготы еще одной коммерческой организации.
Как подчеркивают в республиканской прокуратуре, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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