В Мордовии будут судить бывшего заместителя председателя республиканского правительства

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства РМ. Его обвиняют в учреждении должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участии в управлении такой организацией лично и через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, а также связанное с предоставлением такой организации льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», с 16.06.2015 по 26.05.2016 обвиняемый, занимая государственную должность, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, в нарушение законодательного запрета создал ООО «Мордовтрансгаз» и принимал участие в предпринимательской деятельности данного общества. Кроме того, в силу своего служебного положения он предоставлял льготы еще одной коммерческой организации.

Как подчеркивают в республиканской прокуратуре, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.