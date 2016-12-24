Житель Мордовии застрелил гастарбайтера, чтобы не платить за работу

На ул. Бибиной построят детский сад, супермаркет и большой парк
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 54-летнего жителя Зубовой поляны. По версии следствия, в ночь на 6 сентября он застрелил гражданина Узбекистана, приехавшего в Мордовию на заработки.
Как стало известно «ВС», погибший возглавлял бригаду гастарбайтеров, взявшихся за строительство фундамента для будущего дома. По договору с хозяином, оплата должна была производиться после окончания всех работ. Однако в какой-то момент строители начали требовать аванс. Есть информация, что на телефон хозяина дома регулярно стали поступать смс-сообщения с требованием денег и угрозами. В конечном итоге работник и работодатель договорились встретиться на строящемся объекте для разрешения возникших противоречий. Однако полюбовно разрешить конфликт не получилось. В ходе переговоров между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин дома достал пистолет и одним выстрелом убил бригадира шабашников наповал. Позже в беседе со следователями он пояснил, что пистолет он еще несколько лет назад нашел в лесу.
Как поясняют в СКР, на время следствия подозреваемый помещен под стражу. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз.
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
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