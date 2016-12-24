В Мордовии сиделка до смерти забила больного мужчину

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении 64-летней жительницы Рузаевки. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 81-летнего пенсионера.

Как стало известно «ВС», тело мужчины было обнаружено в квартире подозреваемой 8 сентября. Эксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения. Как выяснилось, накануне у себя в квартире подозреваемая, которая осуществляла уход за престарелым мужчиной, нанесла ему несколько ударов табуретом по различным частям тела в ходе ссоры. На допросе женщина пояснила, что потерпевший не давал ей спать несколько дней, в связи с чем и разгорелся скандал.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.