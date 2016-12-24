Прокладка водопроводов в пригороде близится к завершению

На теплые месяцы приходится львиная доля ремонтных работ. Но это лето внесло коррективы - и июнь был дождливым, и наступивший сентябрь погодой не радует.

- Погода сейчас испортилась. Но то, что намечено, надо постараться сделать, - отметил на рабочем совещании в городской администрации Глава Саранска Петр Тултаев. - В первую очередь это касается асфальтных работ. Надеюсь, погожие дни еще будут, поэтому в сентябре - октябре надо работать по максимуму.

Некоторые горожане связывают те или иные работы с предстоящими выборами. Хочу сказать, что независимо от того, были бы выборы в этом году или нет, работы по ремонту дорог, тротуаров и строительство водопровода были бы выполнены в запланированном объеме.

Градоначальник призвал донести до населения точную дату окончания строительства водопровода. Так, в п. Пушкино работы уже завершены, к 25 сентября работы по прокладке водопровода будут закончены в рабочем поселке Николаевка, до 1 октября - в с. Горяйновка, до 25 октября - в селе Зыково, до 15 ноября - в селе Монастырское, до 20 ноября - в д. Полянки. На конец октября запланировано окончание работ по прокладке канализации к общеобразовательной школе № 13 Саранска.

- Если мы дали слово, обозначили сроки, то за эти даты выходить не должны! - заявил Петр Тултаев. - Работы по присоединению домов к центральному водопроводу собственники делают за свой счет, но для работы должны приглашать рабочих специализированной организации. Стихийного подключения быть не должно!