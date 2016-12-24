Прокладка водопроводов в пригороде близится к завершению

Откровенно о наболевшем
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина