В саранских дворах появятся «лежачие полицейские»

Президентские поручения будут выполнены
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна