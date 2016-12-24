В саранских дворах появятся «лежачие полицейские»

Петр Тултаев регулярно посещает ярмарки выходного дня, знакомится с ассортиментом продуктов и установленными ценами, общается с людьми. На прошлой неделе мэр Саранска посетил ярмарку на Юго-Западе.

- Эта ярмарка выдалась жаркой, почти 2 часа пришлось отвечать на вопросы жителей микрорайона, - сказал Петр Тултаев на планерке в мэрии. - Саранск развивается, растет, на улицах с каждым годом все больше машин, и некоторых это не устраивает. Ведь машины - это шум и грязный воздух. Вот, например, люди жалуются, что машины проносятся по внутриквартальным дорогам на большой скорости. Некоторые жильцы требуют установить во дворе турникеты. Но если дорогу перекрыть, то как в случае необходимости проедет спецтехника - «скорая помощь» или пожарные?

Что касается «лежачих полицейских», они нужны, чтобы по дворовым территориям не ездили на большой скорости. Тем не менее обращаю внимание всех глав районов, директоров ГУКов и управляющих компаний: по жалобе одного жителя принимать подобные решения нельзя. Только после проведения общего собрания собственников жилья, принятия соответствующего решения вопрос установки «лежачего полицейского» может быть решен положительно. Ведь одного устроит «лежачий полицейский» во дворе, а другой будет ратовать за то, чтобы его убрали.

Также жители Юго-Запада рассказали, что на площадке, где еженедельно проходит ярмарка выходного дня, вечерами собираются компании - выпивают, включают громко музыку и тем самым мешают горожанам отдыхать. Градоначальник обратился к правоохранительным органам с просьбой пристально следить за этим участком.