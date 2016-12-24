Новогоднее оформление города будет с футбольным уклоном

Наступил сентябрь, а значит, подходит время заранее подумать о подготовке к празднованию Нового года, а точнее о том, как украсить город ко всеми любимому зимнему празднику. Уже сейчас в Саранске разрабатывается концепция торжеств, буквально через неделю она будет утверждена.

- К 1 декабря Саранск должен быть украшен к Новому году, - распорядился мэр города Петр Тултаев на рабочем совещании. - Причем футбольная тематика должна быть превалирующей в новогоднем убранстве столицы Мордовии. Город должен быть стильным, красивым, но по затратам - бюджетным. У нас с прошлых лет много осталось гирлянд и украшений, в этом году надо все доработать, довести до ума. Хочется, чтобы районы города отличались друг от друга, имели свой стиль. Горожанам должно быть интересно в каждом районе!