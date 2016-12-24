Под прицелом аферистов

В дежурную часть отдела полиции в Саранске обратился 56-летний горожанин. Мужчина написал заявление о том, что мошенники обманули его на 95 тысяч рублей при покупке товара по интернету.

Житель Саранска рассказал, что 17 августа на сайте «Guns.ru» он нашел интересующую его информацию о продаже ночного прицела «1ПН93-2М». Мужчина позвонил автору объявления, который заявил, что готов немедленно снять объявление с сайта и взять на себя все транспортные расходы за доставку товара, если клиент перечислит на расчетный счет предоплату в 100%. Покупатель согласился на условия. Через банкомат мужчина перевел с банковской карты на указанный счет необходимую сумму. Спустя сутки потенциальный покупатель вновь позвонил продавцу, однако телефон абонента был выключен. Спустя 10 дней, не дождавшись товара, потерпевший был вынужден обратиться в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, подозреваемых в мошенничестве.

В другом случае жертвой мошенников стала фармацевт одной из саранских аптек. Неизвестные разыграли перед ней целый спектакль, который обошелся женщине в 10 тысяч рублей.

По словам сотрудницы аптеки, в павильоне она стала свидетелем беседы двух якобы случайно встретившихся мужчин. Один из них стал рассказывать о том, что занимается продажей микросхем - по 1000 рублей за каждую. Оказалось, что собеседнику как раз нужны именно такие детали, и он приобрел несколько штук. После ухода продавца новый владелец перепродал микросхемы уже другому незнакомцу на глазах фармацевта, но уже за 1500 рублей за штуку.

Через некоторое время первый «продавец» микросхем вернулся в магазин, где якобы ждал еще одного покупателя, который опаздывал. Созвонившись с покупателем, он заявил, что времени ждать у него нет. Тогда он предложил оставить микросхемы сотруднице аптеки. При этом аферист передал телефон фармацевту, собеседник на том конце провода попросил женщину отдать за него деньги в счет оплаты микросхем. Сам же обещал приехать за ними в течение получаса и отдать деньги. Аптекарша поверила и отдала продавцу 10 тысяч рублей из кассы. Мошенник оставил микросхемы и ушел. Когда за деталями никто не пришел, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.