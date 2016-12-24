Отец получил 4 года условно за гибель детей в ДТП

Лямбирский районный суд вынес приговор по делу 33-летнего водителя-экспедитора московского предприятия «Русское молоко» Андрея Чиряскина. Он обвинялся в гибели двух своих детей в ДТП.

Авария произошла под Саранском вечером 5 июня в километре от села Болотниково Лямбирского района. Андрей Чиряскин на «Ниссане» ехал от родственников из села Симкино Большеберезниковского района в Москву. В тот вечер шел дождь, видимость на дороге была плохой. Недалеко от села Болотниково Чиряскина внезапно ослепила двигавшаяся по встречке «Тойота Ленд Крузер», за рулем которой находился руководитель саранской фирмы Вячеслав Белоглазов. При этом машина Чиряскина двигалась со скоростью около 90 км/ч, а авто Белоглазова - со скоростью около 100 км/ч.

Ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком, так что авто оказалось на встречке. Водитель джипа не смог среагировать на такой маневр и врезался в «Ниссан». «Тииду» буквально разорвало на две части. В аварии погибли 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных. Тяжелые травмы получила и мать детей - 28-летняя супруга Екатерина Чиряскина.

В суде признанная потерпевшей супруга Андрея Чиряскина ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд ходатайство отклонил и затем вынес Чиряскину обвинительный приговор. В качестве наказания подсудимому назначено 4 года условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 2 года.