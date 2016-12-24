Петр Тултаев встретился с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым

Председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петр Тултаев проинформировал Главу Республики Коми Сергея Гапликова о ходе подготовки к проведению VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации. Напомним, VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации пройдет в Сыктывкаре с 27 по 29 сентября 2017 года.

Тема форума этого года - «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». В рамках съезда будут работать секции: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации», «СМИ. Информационные технологии», «Молодежь: гражданственность, патриотизм, традиции», а также круглый стол «Социальное партнёрство. Бизнес».

«Съезд АФУН - это хорошая площадка для обмена опытом и плодотворных дискуссий. И нам очень интересен опыт Республики Коми, поскольку народ коми во многих направлениях и проектах имеет богатый опыт решения непростых проблем, связанных в том числе с сохранением национальной культуры и традиций. У вас есть и великолепные образовательные программы, и современные информационные технологии», - отметил Петр Тултаев.

«Я больше чем уверен, что каждому народу есть что предложить. Будут дискуссионные площадки, будут изучены лучшие практики, которые после всех обсуждений и рассмотрений войдут в сборник материалов съезда, - поддержал Сергей Гапликов. - Поэтому мы всех вас с нетерпением ждем в республике, в Сыктывкаре. Окажем всю необходимую помощь в проведении съезда. Сделаем так, чтобы всем участникам и гостям было комфортно, уютно и, самое главное, чтобы съезд прошел продуктивно и конструктивно, чтобы результатом его стало поступательное движение вперед для всех финно-угорских народов нашей России, чтобы все чувствовали себя одной большой нацией».

На территории Республики Коми форум пройдет впервые. Его участники обсудят современные подходы в развитии языков, включая их информатизацию, вопросы сохранения экологии и здоровья нации, перспективы развития этнического туризма как средства возрождения и сохранения этнокультурного наследия народов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам молодежи. Кроме того, делегаты съезда поднимут темы развития национальных СМИ, а также социального партнерства.

В рамках культурной программы съезда участники увидят концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя кыа», ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы», смогут посетить выставку художников-этнофутуристов в Национальном музее Республики Коми, большую выставку народно-художественных промыслов в региональном Доме дружбы народов.

Всего ожидается участие более 300 делегатов и гостей из 42 субъектов России. Это общественные деятели, представители науки и культуры, образования и бизнеса, журналисты.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил министру национальной политики региона Галине Габушевой держать на особом контроле ход подготовки к съезду, решая возникающие организационные вопросы в тесном взаимодействии с председателем АФУН РФ Петром Тултаевым.