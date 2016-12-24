В Саранске горело «Мордовское подворье»

4 сентября огонь разгулялся в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» в Саранске. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 15 часов 22 минуты. На территории комплекса находится несколько деревянных строений, в одном из них и возникло возгорание. Очаг находился под потолком закрытого помещения, людей внутри не было. Это позволяет говорить о том, что причиной пожара наверняка стало короткое замыкание электропроводки.

Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось не допустить полного уничтожения деревянного домика - этнографической кузницы. Кроме того, пожарные предотвратили переход огня на расположенный в двух метрах другой деревянный дом - баню. У нее от термического воздействия немного пострадал лишь один угол. Площадь пожара составила 15 кв. м.