Шестиклассница спасла утопающего

Ученица 6-го класса саранской школы № 25 Дарья Манченкова помогла утопающему юноше на водоеме Сузгарье Рузаевского района. Школьница плавала на надувной подушке и увидела, как один из купавшихся молодых людей поднял тучу брызг на воде. Девочка решила подплыть поближе и посмотреть, не нужна ли помощь. Когда Дарья оказалась рядом, то обнаружила, что юноше в воде стало плохо, он начинает тонуть.

«Так получилось, что именно я заметила, что происходит, и была единственным человеком поблизости», - говорит девочка. Дарья, не задумываясь, отдала тонущему свою подушку, а сама поплыла к берегу. Благодаря этому поступку парню удалось благополучно доплыть до берега.

Когда юноша пришёл в себя, стал разыскивать на берегу свою спасительницу, чтобы поблагодарить. Однако школьница накрылась полотенцем, а затем и вовсе уговорила родственников, с которыми отдыхала, отправиться домой. Спустя время молодой человек через общих знакомых практически случайно выяснил имя своей спасительницы.

Об этом случае стало известно и в отделе безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по РМ. Когда удалось связаться со школьницей, она полностью подтвердила все обстоятельства произошедшего. На торжественной линейке в школе № 25 под аплодисменты учеников Дарью Манченкову поблагодарил и наградил почетной грамотой МЧС по РМ врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах Денис Царев.