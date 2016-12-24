Шестиклассница спасла утопающего

Репортер

 

Ученица 6-го класса саранской школы № 25 Дарья Манченкова помогла утопающему юноше на водоеме Сузгарье Рузаевского района. Школьница плавала на надувной подушке и увидела, как один из купавшихся молодых людей поднял тучу брызг на воде. Девочка решила подплыть поближе и посмотреть, не нужна ли помощь. Когда Дарья оказалась рядом, то обнаружила, что юноше в воде стало плохо, он начинает тонуть.
«Так получилось, что именно я заметила, что происходит, и была единственным человеком поблизости», - говорит девочка. Дарья, не задумываясь, отдала тонущему свою подушку, а сама поплыла к берегу. Благодаря этому поступку парню удалось благополучно доплыть до берега. 
Когда юноша пришёл в себя, стал разыскивать на берегу свою спасительницу, чтобы поблагодарить. Однако школьница накрылась полотенцем, а затем и вовсе уговорила родственников, с которыми отдыхала, отправиться домой. Спустя время молодой человек через общих знакомых практически случайно выяснил имя своей спасительницы. 
Об этом случае стало известно и в отделе безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по РМ. Когда удалось связаться со школьницей, она полностью подтвердила все обстоятельства произошедшего. На торжественной линейке в школе № 25 под аплодисменты учеников Дарью Манченкову поблагодарил и наградил почетной грамотой МЧС по РМ врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах Денис Царев.

 

 

                       

 

 

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Объемы и зарплаты

На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Дресс-код для «бунтарей»

  В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...

Конкурс красоты

№34  Виктория

 Посмотреть все фотографии