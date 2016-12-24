Шестиклассница спасла утопающего

Главного почтовика Саранска судят за коррупцию
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей