Житель Мордовии погиб в страшном ДТП в Пензенской области

Улицу Т. Бибиной делают по новым технологиям
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В Пензенской области проводится проверка по факту страшного ДТП, произошедшего днем 7 сентября на федеральной трассе М-5.
Авария произошла около половины четвертого дня на 618-м километре трассы М-5. Столкнулись сразу три автомобиля: бензовоз «МАЗ», «Волга» и «Газель». В результате аварии на месте погиб житель Мордовии, находившийся за рулем «Газели», его пассажир получил тяжелые травмы.
Как подчеркивают в областном МЧС, последствия этой аварии могли быть куда более печальными. Дело в том, цистерна «МАЗа» была под завязку забита топливом, а в мордовской «Газели» было установлено газовое оборудование. Сейчас по данному факту проводится проверка.
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
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