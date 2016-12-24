Житель Мордовии погиб в страшном ДТП в Пензенской области

Репортер

В Пензенской области проводится проверка по факту страшного ДТП, произошедшего днем 7 сентября на федеральной трассе М-5.

Авария произошла около половины четвертого дня на 618-м километре трассы М-5. Столкнулись сразу три автомобиля: бензовоз «МАЗ», «Волга» и «Газель». В результате аварии на месте погиб житель Мордовии, находившийся за рулем «Газели», его пассажир получил тяжелые травмы.

Как подчеркивают в областном МЧС, последствия этой аварии могли быть куда более печальными. Дело в том, цистерна «МАЗа» была под завязку забита топливом, а в мордовской «Газели» было установлено газовое оборудование. Сейчас по данному факту проводится проверка. 

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