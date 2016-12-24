ПОЧЕМУ ПУТИН ВЫБРАЛ ВОЛКОВА

12 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Волкова на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия и предложил ему идти на выборы в сентябре. Выбор главы государства для жителей Мордовии абсолютно логичен и понятен. И вот почему.

1. Социально-экономические достижения республики в сложных условиях

За 5 лет руководства Мордовией Владимир Волков продемонстрировал качества эффективного и успешного антикризисного топ-менеджера. Ему удалось переломить негативные тенденции и добиться устойчивого роста: несмотря на кризис в стране, за эти 5 лет валовой региональный продукт увеличился на 17%, объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве Мордовии выросли на 120%. Республика полностью обеспечивает себя продукцией АПК, почти две трети произведенных продуктов питания поставляет в 68 регионов России и за рубеж.

2. Забота о людях

Президент России видит, что Владимир Волков сформулировал и воплощает в жизнь новую республиканскую стратегию, в основе которой - забота о людях. Уровень жизни людей должен соответствовать успехам народного хозяйства республики. Поэтому основной приоритет на следующие 5 лет - ежегодный рост зарплаты в Мордовии должен опережать уровень инфляции в полтора раза. Это уже стало реальностью: по итогам 2016 года по темпам роста зарплаты регион вышел на третье место в стране. За пять лет средняя зарплата в республике выросла на 75%, реальные доходы населения - на 21. При этом в Мордовии самые дешевые в стране основные продукты питания, применяются эффективные механизмы по сдерживанию цен.

3. Владимир Волков обладает уникальным для Мордовии политическим и экономическим опытом

Владимир Путин понимает, что руководитель региона обладает уникальным для республики политическим и экономическим опытом. Владимир Волков - родной для Мордовии человек. Он прекрасно знает, как функционирует весь государственный механизм, как осуществляется взаимодействие с законодательными органами и местным самоуправлением. Он работал и на муниципальном уровне, и на уровне Правительства. Это важнейший для руководителя запас знаний и опыта, которого в Мордовии больше нет ни у кого.

4. Заработали социальные лифты

Волков прекрасно знает потенциал любого управленца, знает лично, по результатам совместной работы. Все, кто с ним работал, отмечают его требовательный и строгий характер, личную дисциплинированность, которую он ожидает и от сотрудников. Ему всегда интересны мнение молодежи, новые тенденции, современные идеи. Именно при Волкове заработали социальные лифты для молодых энергичных людей, во власть пришли новые, перспективные кадры, отвечающие высоким требованиям своего руководителя.

5. Стабильность политической ситуации в Мордовии

Президент России высоко ценит политическую стабильность в Мордовии. Проблемой многих субъектов Федерации является противостояние между законодательной и исполнительной властью, муниципальными и региональными органами управления. Под руководством Владимира Волкова все ветви власти работают одной командой, на благо всех жителей.

6. государственный человек

Владимир Волков был и остается истинным патриотом родной Мордовии, интересы которой он всегда ставил выше личных. Вокруг него нет бизнес-скандалов, он с юности привык честно работать и не боится брать ответственность на себя.

7. Ставка на новые технологии

Владимир Путин видит, что Мордовия делает ставку на новые технологии. Владимиру Волкову удалось практически невозможное. В условиях кризиса он вывел Мордовию в лидеры по внедрению инноваций, модернизации производства, созданию высокотехнологичной промышленной базы с новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Год от года повышается инвестиционная привлекательность региона. Владимир Волков - инициатор создания нескольких мощных промышленных кластеров, Технопарка «Мордовия» и детского Технопарка «Кванториум». Именно благодаря его личному участию возрождаются «Лисма» и «Биохимик», а Мордовия возвращает славу центра светотехнической и фармацевтической промышленности страны.

8. Внимание к здоровью людей

Для Владимира Волкова одним из важнейших приоритетов является забота о здоровье людей, увеличение продолжительности жизни в Мордовии. За 5 лет в республике удалось на 32% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016 году достигнут один из самых низких в стране уровней младенческой смертности, а продолжительность жизни составила более 72 лет, что выше средней по стране. За это пятилетие отремонтировано более ста и построено 55 объектов здравоохранения. В микрорайонах Саранска строятся новые поликлиники, в сельской местности возводится несколько ФАПов.

9. Образование - платформа успеха человека и общества

Руководство страны знает, какое огромное внимание уделяется в Мордовии образованию. Мордовская модель «школа - вуз - Технопарк» стала примером для всей России. Именно при личной поддержке Волкова лицей для одаренных детей стал всероссийской «фабрикой чемпионов» международных школьных олимпиад. Сегодня школьники Мордовии занимают второе место после Москвы по количеству выигранных наград. За последние годы построено 5 школ. 1 сентября в новом микрорайоне «Юбилейный» открылась новая школа на полторы тысячи мест, которая станет эталонным образовательным центром Мордовии. А Мордовский университет обрел новый, современный главный корпус, новые общежития, 80 оснащенных по последнему слову техники лабораторий.

10. Новое жилье и комфортная среда - основа улучшения социального самочувствия

Ежегодно в среднем на 5% увеличиваются объемы строительства жилья. Всего за 5 лет в Мордовии построено более полутора миллионов квадратных метров доступного жилья, эффективно работают программы льготной ипотеки. Построено и отремонтировано почти 500 километров автодорог и мостов, появились многоуровневые транспортные развязки. Многое делается по благоустройству городов, райцентров и сёл республики.

11. Социальная стабильность и межнациональный мир в республике

Мордовия признана абсолютным лидером общероссийского рейтинга в сфере межэтнических отношений. Народ республики демонстрирует единство и сплоченность, межнациональную дружбу и согласие. Также в Мордовии отмечается низкий уровень социального противостояния, ведется постоянный конструктивный диалог с представителями всех политических партий и общественных движений. Волков прислушивается к мнению старшего поколения, ему важны интересы молодежи.

12. Поддержка федерального центра

Личный авторитет, высочайшая ответственность и деловая репутация Владимира Волкова стали залогом хорошего отношения федеральной власти к Мордовии. Отличным примером сотрудничества с федеральным центром стали новые дороги, школы, больницы, детские сады, жилые дома, новые рабочие места и многое другое. Особое доверие Мордовии выразилось в выборе Саранска городом-организатором чемпионата мира по футболу. Это историческое решение повлекло за собой глобальные изменения к лучшему во многих сферах жизни республики, определило вектор ее развития на многие десятилетия вперед.

13. Доверие Президента России

Поддержка Президента России Владимира Путина, его внимание и оказанное им доверие бесценны и чрезвычайно важны. Это гарант новых побед, ярких свершений и постоянного прогресса. Это основа созидательного развития, наше общее достояние, успех всех жителей Мордовии.