Работать и отдыхать

В последний день лета врио Главы РМ Владимир Волков посетил сразу два муниципальных района Мордовии. В поселке Торбеево он осмотрел недавно построенную детскую площадку «Фантазия» в парке им. М. Горького, побывал в новом детсаде на 350 мест и заложил первый камень в основание производственной площадки МПК «Атяшевский». А в Атюрьеве ввел в строй крытую ледовую арену.

Торбеевский район уже сегодня демонстрирует неплохие темпы социально-экономического развития. За последние годы в экономику района инвестировано около 2,8 миллиарда рублей, причем по большей части из внебюджетных источников. Создано около 900 рабочих мест. Объемы промышленного производства выросли за 5 лет в четыре с лишним раза. Только в прошлом году местные предприятия отгрузили продукции на 6 млрд рублей. Также за пятилетку построено более 40 тысяч квадратных метров жилья, 19 км водопроводных сетей, 3 водонапорные башни и 2 трансформаторные подстанции, проведен капитальный ремонт стационара и инфекционного отделения Торбеевской межрайонной больницы. Кроме того, в нынешнем году будет проведен капитальный ремонт дорог в селах Дракино, Носакино, Старые Пичуры и Варжеляй.

Решение же о строительстве детского сада «Звездочка» в Торбеееве было принято около трех лет назад. С его открытием в районе практически решена задача по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех малышей - как в возрасте до 3 лет, так и старше.

В садике есть почти полтора десятка просторных групповых комнат, пищеблок, бассейн, музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс и даже исследовательская лаборатория. Прекрасные условия созданы и для коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы с развитием речи. При необходимости малыши и родители смогут получить здесь квалифицированную психологическую помощь.

Как отметил руководитель региона, это учреждение оснащено всем необходимым для успешного воспитания и образования самых юных жителей республики. При этом большие и дружные семьи и впредь могут рассчитывать на внимание и помощь руководства Мордовии.

Знаменательное событие произошло в этот день и на торбеевской площадке мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский». Как известно, ранее здесь уже была проведена реконструкция колбасного производства, после чего производственные мощности местного завода выросли до 140 тысяч тонн в год.

«Этот новый, полностью автоматизированный завод - настоящая гордость республики и всей страны, - подчеркнул региональный руководитель. - Именно на нем внедряется уникальная для России поточная технология производства колбасных изделий. В прошлом году она позволила произвести более 65 тыс. тонн продукции - сразу на 94% больше, чем в 2015-м».

Очередной этап реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью в 1,5 миллиарда рублей позволит увеличить объемы выпуска колбасных изделий уже до 240 тыс. тонн. Для этого, в частности, планируется построить цех по подготовке и разделке сырья, а также холодильник на 5 тысяч тонн. Речь идет и о расширении действующего производства - приобретении новых поточных линий для сосисок и колбас, увеличении мощности цеха вареных колбас и ветчины. Немаловажно еще и то, что по окончании строительных работ (в 2019-2020 гг.) в Торбеевском районе будет дополнительно создано не менее 400 рабочих мест.

Неплохие социально-производственные показатели демонстрирует и Атюрьевский район. В минувшие годы тут построено более 19 тысяч квадратных метров жилья, 21,7 км водопроводных сетей, около 20 км автодорог на общую сумму более 85 млн рублей, несколько мостов и путепроводов. Удалось восстановить автобусное сообщение с несколькими селами, а также с городом Краснослободском и поселком Торбеево.

Полностью преобразилась центральная часть Атюрьева. Благоустроены главная площадь, аллея Славы, площадка перед парком. Завершены работы по реконструкции памятника павшим воинам. Установлена современная детская игровая площадка, отремонтированы здания Дома культуры, библиотеки, детского сада «Сказка». На очереди - обустройство тротуаров по улицам Ленина, Восточной и Агрохимиков, капитальный ремонт дороги Атюрьево - Темников.

А теперь в районе есть еще и свой Ледовый дворец стоимостью в 285 миллионов рублей. На крытой ледовой арене общей площадью 3 тысячи кв. метров в одну смену могут заниматься до 50 человек, а просто кататься - 120 человек. Трибуны при этом способны вместить около 200 зрителей.

«Ставка на массовость, вовлечение в физкультурное движение как можно большего числа граждан способствуют формированию здорового образа жизни. Мы и дальше намерены строить спортивные объекты, развивать спортивную инфраструктуру», - заверил Владимир Волков.