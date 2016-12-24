Анатомия террора

3 сентября стало в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом после трагических событий в осетинском Беслане. Здесь 1 сентября 2004 года в школе № 1 боевики захватили в заложники более тысячи человек - детей, их родителей, учителей - и несколько дней удерживали в состоянии непроходящего ужаса, угрожая массовым подрывом. В результате спецоперации большинство заложников были освобождены, террористы уничтожены (единственный оставшийся в живых получил пожизненный срок). Этот беспрецедентный по своей жестокости террористический акт потряс весь мир. В саранском филиале Российской правовой академии Министерства юстиции РФ в минувший понедельник прошла конференция, посвящённая экстремистским и террористическим угрозам, в которой приняли участие студенты и представители СМИ.

Перед началом конференции собравшимся был продемонстрирован проникновенный видеофильм, посвящённый Бесланской трагедии. Кинолента напомнила о тех страшных событиях, пережитом людьми ужасе и включала в себя интервью с родственниками погибших. Участники конференции постарались разобраться во внутренних причинах подобных проявлений террора, подробно рассмотреть процесс эскалации внутриличностного конфликта, приводящего к агрессии. Статистика в этой сфере неумолима - если в Мордовии в 2013 году регистрировалось преступлений экстремистской направленности менее процента от общего количества, то сегодня их доля заметно выросла. При этом проявления экстремизма возникают как на почве внутренних проблем (организованная преступность), так и под воздействием внешних сил.

Основную сложность в деле борьбы с экстремистскими проявлениями участники конференции видят в дефиците сакральных ценностей в современном обществе. Кроме этого, на рост экстремистских настроений влияют психические заболевания, безнадзорность детей и другие социальные проблемы.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РПА Минюста России Юлия Бурова коснулась темы стимулирования молодёжного суицида в социальных сетях посредством так называемых групп смерти, пропаганды агрессии через видеоигры. В итоге деморализованные и потерявшие дорогу подростки нередко попадают в среду вербовки террористов, умело обрабатывающих своих будущих «солдат».

Наряду с экстремистскими организациями, запрещёнными на территории РФ, была также дана оценка так называемым оранжевым революциям. Студенты научились распознавать современные методы «промывания мозгов», которые используются для дискредитации действующих государственных систем, когда под привлекательной оберткой борьбы за социальную справедливость преследуются совсем другие цели.