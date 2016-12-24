Активисты ОНФ оценили результативность работы по ключевым проектам

В столице Мордовии на минувшей неделе состоялось расширенное заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта, на котором обсуждалась работа по ключевым проектам движения. Вместе с региональными активистами результативность проводимых мероприятий оценивал депутат Госдумы России от Мордовии, член Центрального штаба ОНФ РФ Виталий Ефимов. Модератором встречи стал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов.

«В данный момент на интерактивной карте свалок Мордовии указана 61 горячая точка, - рассказал координатор проекта «Генеральная уборка» Иван Сидорин. - Из них 32 уже ликвидированы, остальные находятся в стадии ликвидации. Одним из первых сигналов от населения мы получили сообщения по поводу старого полигона вблизи города Рузаевки. На нём начали активно действовать «чёрные копатели», желающие поживиться цветным металлом на закрытом объекте. Мы вмешались, наладили взаимодействие с муниципальными властями, и порядок на полигоне был восстановлен».

Следующий проект - «Карта убитых дорог» - аккумулирует информацию о магистралях, по которым поступает наибольшее количество нареканий от жителей Мордовии. «На интерактивной карте по сигналам населения отмечен 181 проблемный участок, - отметил представитель ОНФ Сергей Маколкин. - На сегодня капитальный ремонт уже проведён на пяти дорогах, и на 12 - мелкоямочный».

Качество дорог оценивается по рейтинговой системе, и информация о самых запущенных участках направляется региональным властям. В Саранске, например, множество людей критиковали качество дорожного полотна по улице Титова. Дорожная организация здесь выполнила гарантийный ремонт и привела покрытие в нормативное состояние. И, конечно же, больше всего нареканий поступало по поводу дороги на улице Татьяны Бибиной. Как известно, сейчас там ведется активное строительство новой автомагистрали, которое планируют завершить уже в этом году.

Создание народных скверов ещё одна инициатива активистов ОНФ. «Весной этого года был заложен народный сквер художников Макаровых на улице Советской в Саранске, - рассказала координатор проекта Наталья Сайгачёва. - Но первоначально на этом месте предприниматели собирались строить офисное здание. Активисты фронта обратили внимание властей на то, что в этом случае не соблюдается федеральное законодательство по охране исторических территорий, так как в XVIII веке на этом месте располагался дом известного художника Макарова и действовала первая рисовальная школа. Стройка была прекращена, на территории высажены цветы, а впоследствии здесь будет окончательно оформлена зона отдыха».

Активистами ОНФ в интернете запущен специальный портал, где каждый гражданин может отметить памятник, так или иначе связанный с Великой Отечественной войной, описать его состояние, обозначить необходимость ремонта. Таким образом удалось привлечь внимание муниципальных властей к монументу в селе Дюрки Атяшевского района, который был восстановлен ко Дню Победы.

Много вопросов у жителей республики вызывает реформа системы здравоохранения. Естественно, представители ОНФ не могли не отреагировать на эти сигналы. «Поступали просьбы об открытии небольших амбулаторных отделений в пяти районах республики, - обозначил проблему сопредседатель регионального штаба ОНФ в РМ Олег Каштанов. - На сегодня во всех этих районах открыты круглосуточные стационары. Несмотря на немалые бюджетные затраты, это было сделано. Другой вопрос, связанный с здравоохранением, - обеспечение лекарствами. Опасная ситуация сложилась с предприятием «Фармация», но сюда были привлечены новые руководители с большим опытом. Проведено финансовое оздоровление предприятия, и сейчас мы уже не фиксируем масштабных проблем с лекарственным обеспечением жителей Мордовии».

Движение проводит регулярный мониторинг доступной среды для инвалидов. «Нам удалось решить проблему с неработающим лифтом для инвалидов в доме по улице Солнечной в Саранске, - отмечает руководитель рабочей группы Лариса Коннова. - Благодаря вмешательству Народного фронта лифты-подъемники были включены ещё в нескольких домах. Где это сделать фактически невозможно, для маломобильных граждан устанавливаются пандусы в подъездах».

Активисты также подняли тему капитальных строительных работ в республике. В регионе ведется активное жилищное строительство, но при этом возникает немало вопросов к качеству нового жилья, в связи с чем люди обращаются в Народный фронт. Представители ОНФ договорились о проведении независимого строительного контроля на наиболее важных объектах (жилые дома, здания социального профиля), строительство которых производится с участием бюджетных средств.

Депутат Государственной думы Виталий Ефимов отметил эффективную работу ОНФ в Мордовии. Многие идеи, которые прозвучали во время обсуждения, по его мнению, могут быть направлены в администрацию Главы региона для рассмотрения и скорейшей реализации. В дальнейшем он предложил более точечно подойти к обсуждению каждого проекта, со своей стороны выразив готовность привлекать в Саранск экспертов из Москвы и других регионов для обмена необходимым опытом.