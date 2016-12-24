Он жил не для себя!

11 сентября исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося отечественного государственного деятеля, основателя и первого руководителя органов безопасности Советской России Феликса Дзержинского. В сознание обывателя он вошел именно в этом качестве. Однако сегодня историки все чаще говорят о нем как о человеке, которому руководство страны поручало решение самых острых социальных проблем и которого направляло на самые сложные участки. Он с одинаковым успехом боролся с контрреволюцией и саботажем, занимался вопросами преодоления разрухи народного хозяйства, ликвидацией детской беспризорности. Об основных жизненных вехах Феликса Дзержинского рассказывает корреспондент «ВС».

Революционер

Феликс Эдмундович Дзержинский родился в 1877 году в интеллигентной семье. Его отец Эдмунд Иосифович после окончания физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета работал учителем, мать Елена Игнатьевна была дочерью профессора железнодорожного института. В семье они воспитали восемь детей. После смерти отца (он умер в 42 года) семья осталась фактически без средств к существованию. Они были вынуждены сдавать свое небольшое поместье за сорок три рубля в год. С детских лет он видел и знал тяжелую, беспросветную жизнь малолетних батраков и бедных крестьян. В трудных материальных условиях мать сумела создать условия для духовного и физического развития своих детей. Феликс вместе с братьями поступил на учебу в Виленскую гимназию. Учился он хорошо, обладал замечательной памятью, способностями по математике и физике, много читал. В седьмом классе гимназии Дзержинский вступил в нелегальный ученический социал-демократический кружок саморазвития. Марксистское мировоззрение навсегда и прочно вошло в его разум и сердце. В 1894 году Феликс с небольшой группой единомышленников дает клятву всю свою жизнь посвятить борьбе со злом и несправедливостью, за свободу и счастье трудового народа. И этой клятве он остался верен на всю жизнь. Перед окончанием учебы решает уйти из восьмого, последнего класса гимназии и заняться партийной работой. Несколько раз подвергался арестам, 11 лет провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке.

В августе 1917 года Дзержинский был избран членом Центрального комитета РСДРП (б) и оставлен для работы в Петрограде. На пленуме ЦК его избрали в узкий совет ЦК (из 11 человек), а затем Секретариат ЦК, которому поручалось вся организационно-партийная работа. Он входил в Военно-революционный центр по руководству восстанием.

После победы Октябрьской революции Феликс Эдмундович работал в Петроградском военно-революционном комитете (ВРК). В его задачи входили борьба с контрреволюцией, охрана революционного порядка, создание новых органов управления, продовольственное снабжение городов и армии, распределение оружия и финансов. Будучи членом коллегии Народного комиссариата внутренних дел, Дзержинский отдавал много сил борьбе с саботажем. Принял активное участие в реорганизации петроградской милиции, созданной еще при Временном правительстве. Ее руководство отказалось выполнять распоряжения ВРК. Однако 6 тысяч милиционеров заявили о своем подчинении ВРК, и лишь 600 отказались. В декабре произошло обострение политической обстановки в стране. На окраинах страны началась Гражданская война, в Петрограде бастовали служащие бывших министерств, Государственного банка, казначейства, городской управы. Прекратилась выплата пенсий и пособий вдовам, сиротам, инвалидам войны. Саботажники дезорганизовали распределение топлива, создав реальную угрозу остановки фабрик и заводов. Служащие государственных учреждений приняли решение о всеобщей политической забастовке в России. Советом Народных Комиссаров Дзержинскому было поручено создать особую комиссию для определения способов предотвращения этой забастовки. На организационном заседании комиссии были определены название, задачи, структура и полномочия нового учреждения. Предлагалось, что основными задачами комиссии являются: 1. Пресечение и ликвидация всех контрреволюционных и саботажнических попыток и действий по всей России, с чьей бы стороны они ни исходили. 2. Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними. 3. Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения. Совнаркомом было принято постановление назвать комиссию Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК) при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее председателем был назначен Ф.Э. Дзержинский. Им была разработана Инструкция о производстве обысков и арестов, которая действовала до 1991 года. В ней указано, что все те, кому поручено проводить обыск и арест, являются представителями советской власти. Всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость - пятно, которое ложится на эту власть. Виновные в нарушении Инструкции подлежат аресту.

Принятыми созданной ВЧК мерами было не допущено проведение всеобщей Российской политической забастовки служащими государственных учреждений. Установлено, что руководители «Союза союзов служащих государственных учреждений» на проведение саботажных акций получали средства от иностранных банков и фирм. При личном участии Дзержинского в Москве было разоружено и арестовано 600 анархистов, большинство из которых были обычными грабителями. Пресечена деятельность «Союза защиты родины и свободы», готовившего вооруженное восстание в Москве. Союз имел филиалы в ряде городов. В него входило около 5000 контрреволюционеров. Основной целью Союза было свержение советской власти, установление военной диктатуры во главе с Б.В. Савинковым, возобновлением войны с Германией. Была выявлена преступная связь российских спекулянтов с сотрудниками германского посольства. Германские дипломатические представители и агенты немецких фирм по дешевке скупали акции и другие ценные бумаги подлежащих национализации предприятий, с тем чтобы, согласно условиям Брестского договора, предъявить их Советскому правительству для оплаты золотом по нарицательной стоимости. Арестованы руководитель «заговора послов» британский дипломат Локкарт и участники руководимой им шпионской организации. Одновременно в Петрограде была обезврежена группа заговорщиков, которые собирались на конспиративные встречи в здании английского посольства. Чекисты арестовали в помещении посольства 40 человек. Заговорщики планировали путем подкупа красноармейцев латышских частей осуществить арест руководителей Советского государства, свергнуть рабоче-крестьянскую власть.

В конце 1919-го - начале 1920 года улучшение военно-политической обстановки дало возможность Советскому государству смягчить карательную политику. По инициативе Ф.Э. Дзержинского 17 января 1920 года ВЦИК и Совет Народных Комиссаров приняли постановление об отмене смертной казни по приговорам ВЧК и ее органов, а также ревтрибуналов.

Борец с детской беспризорностью

Сейчас о Феликсе Дзержинском принято говорить как о создателе и руководителе первых советских спецслужб. Однако не стоит забывать и о том, что ему приходилось решать многие другие социально значимые вопросы. К 1921 году в стране сложилась очень тяжелая ситуация с беспризорниками. В государстве насчитывалось свыше 5 миллионов беспризорных и голодных детей. Они нуждались в срочной помощи. Дзержинский предложил объединить усилия различных учреждений в борьбе с детской беспризорностью. В этих целях при ВЦИК была создана комиссия по улучшению жизни детей, ее руководителем был утвержден Феликс Эдмундович. Под его непосредственным руководством в стране начали создаваться первые коммуны. В детстве Феликс Дзержинский сам немало времени провел в интернате, а потому прекрасно понимал, какие условия необходимо создать молодому поколению для полноценного и качественного становления личности. В этих учреждениях тысячи обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание и, самое главное, возможность дальнейшей самореализации. К 1923 году из 5,5 миллиона беспризорных и голодных детей более миллиона были помещены в детские дома Наркомпроса, около 3 миллионов получило помощь комиссии по ликвидации последствий голода. Под Харьковом на личные деньги чекистов была создана трудовая коммуна. На базе этой коммуны, носившей имя Дзержинского, которой длительное время руководил выдающийся советский педагог Макаренко, было создано предприятие, где работали подростки. На нем производили один из самых современных по тем годам фотоаппаратов под названием ФЭД, то есть первые буквы имени, отчества и фамилии Дзержинского. Восемь бывших беспризорников стали впоследствии академиками АН СССР, в их числе всемирно известный генетик Николай Петрович Дубинин.

Организатор

Осенью 1919 года в России сложилась тяжелая ситуация с топливом. Это могло привести к замерзанию городов, остановке производства на заводах и фабриках, возникновению проблем с поставками оборонной продукции, необходимой вооруженным силам. Руководство государства, зная талант и организаторские способности Феликса Дзержинского, возложило на него задачу оказания помощи советским органам по преодолению топливного кризиса. Жесткий контроль над исполнением распоряжений правительства, касающихся организации заготовки топлива (дров), подвоза к железным дорогам и сплавным рекам, распределением и экономным расходованием, позволил в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.

После окончания Гражданской войны хозяйственный фронт приобрел решающее значение в социалистическом строительстве. Необходимо было преодолеть разруху народного хозяйства, и прежде всего транспорта, играющего важную роль в экономической жизни страны. В результате военных действий было разрушено около 80% железнодорожной сети. Транспорт пострадал за годы войны на сумму, которая более чем в 2 раза превышала убытки, понесенные всей промышленностью. В 1920 году грузооборот транспорта составлял менее 30% в сравнении с 1913 годом. Потери флота составляли 82% судов. Для возрождения народного хозяйства необходимо было начать с восстановления транспорта. И на этот участок Народным комиссаром путей сообщения Президиум ВЦИК назначил Феликса Дзержинского, причем не освобождая его от должностей председателя ВЧК и наркома внутренних дел. Под его руководством в 1921-1923 годах была восстановлена материально-техническая база транспорта, построено 564 километра новых железнодорожных линий. Транспорт превратился в самоокупаемую и дающую доход отрасль народного хозяйства.

Но как только проблема транспортного сообщения была решена, Феликса Дзержинского перебросили на новый участок работы. Он возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. Промышленность страны переживала в этот период серьезные трудности. В 1923 году ее продукция составляла 35% от довоенного уровня. Много еще было бездействовавших заводов, потухших домен и мартеновских печей. Низкой оставалось производительность труда. Население испытывало недостаток в предметах первой необходимости. Дзержинский принимал меры к повороту промышленности в сторону удовлетворения нужд крестьянского рынка, а также снижению оптовых и розничных цен на промышленную продукцию за счет опережающего роста производительности труда по отношению к заработанной плате. Считал важным развитие мелкого кустарного производства. Выступал за развитие мелкой частной торговли, за то, чтобы поставить частного торговца «в здоровые условия», защитив его от местных администраторов.

Большую роль он сыграл в развитии существовавших и создании новых перспективных отраслей народного хозяйства: тепловозостроения, тракторной, авиационной, текстильной промышленности, судостроения, турбостроения, цветной металлургии и других.

Однако напряженная, самоотверженная работа не могла не сказаться на состоянии здоровья Феликса Эдмундовича, частыми стали сердечные приступы. В то же время напряжение в его работе нарастало. 20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР, произошла острая полемика Дзержинского с оппозиционерами о состоянии и путях ее развития. После выступления ему стало плохо, и он покинул заседание пленума. В этот же день он скончался от сердечного приступа.

22 июля 1926 года Ф.Э. Дзержинского похоронили на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены.

Автор благодарит ветерана органов безопасности, полковника в отставке Сипягина Н.А. за содействие в подготовке материала.

Андрей ВЛАДИСЛАВЛЕВ