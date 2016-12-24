Эдуард Новаковский возглавил СКР по Алтаю

5 сентября в Следственном комитете РФ по Республике Алтай представили нового руководителя ведомства - полковника юстиции Эдуарда Новаковского. До этого он на протяжении долгих лет трудился в нашей республике, а в последние годы являлся руководителем Следственного комитета по Мордовии. Журналисты «ВС» решили посмотреть, чем запомнился главный следователь жителям республики.

«Я с юности хотел стать прокурором»

Когда представители прессы просили Эдуарда Францевича рассказать подробности какого-нибудь громкого уголовного дела, то он, как правило, отвечал словами своего бывшего шефа Михаила Назарова: «Следствие любит тишину». Эдуард Новаковский производил впечатление человека довольно закрытого, на вопросы отвечал всегда коротко и лаконично, не позволяя себе пускаться в какие бы то ни было рассуждения. Бывший руководитель СКР по Мордовии родился на Украине и на пресс-конференциях через своих помощников просил не задавать ему вопросы об отношении к происходящему в незалежной.

Полномочия на посту руководителя СКР по Мордовии у Новаковского истекли еще в конце прошлого года, и с того времени Эдуард Францевич занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства, довольно долго ждал, когда в Москве решат его судьбу. Вариантов было несколько. Наиболее вероятные - перевод на иную должность в другой регион либо продление полномочий в Мордовии. Руководство СКР отправило Новаковского на Алтай. Сейчас обязанности руководителя Следственного комитета по РМ исполняет первый заместитель руководителя Николай Шаронов.

Сотрудники ведомства особенно благодарны прежнему шефу за то, что ему удалось решить вопрос с переездом Следственного управления и двух следственных отделов в новое четырёхэтажное современное здание по улице Васенко.

В интервью «ВС» Эдуард Новаковский признался, еще в выпускных классах для себя решил, что пойдет работать в прокуратуру. «Я с юности хотел стать прокурором. В роду юристов у меня не было, даже в правоохранительной системе никто не работал, но, наверное, сказалось обостренное чувство справедливости. В те времена, чтобы стать прокурором, все начинали с работы следователем прокуратуры. После окончания Ярославского государственного университета в 1994 году с должности следователя я и начал свою карьеру. В боевые 90-е меня направили работать в самый криминогенный район Ярославля. В памяти до сих пор осталось первое дело, которое мне поручили. Это было убийство. Его совершил человек, который потом был признан невменяемым. Встретились два старых друга, во время конфликта один зарезал другого. Тело жертвы было истыкано ножом, вся квартира залита кровью. Мне, как начинающему следователю, было несколько жутковато писать осмотр места происшествия. Та атмосфера отложилась у меня в памяти на всю жизнь. О выборе профессии я не жалею…

...Пытались ли на меня давить или как-то договориться за то время, что я возглавляю СКР по РМ? Вы знаете, нет. Думаю, это связано с тем, что я не из Мордовии. Как показывает практика, договориться проще с тем, на кого имеются выходы через близких, знакомых, родственников. А просто подойти ко мне с таким вопросом никто не рискует. И правильно делают, поскольку это бесполезно и может плохо закончиться…

...За время работы в Мордовии самыми сложными для меня оказались дела в отношении организованных преступных сообществ. Они, как правило, очень объемные, в них большое количество обвиняемых. Преступления были совершены много лет назад. Порой с доказательной базой приходилось непросто, некоторые свидетели боялись давать показания, другие уже не помнили событий. Дела имели огромный общественный резонанс, допустить ошибку было никак нельзя...».

Об увлечениях Новаковский говорил так: «Пристрастий у меня много, а времени мало. Я люблю ловить рыбу, грибы собирать, а в последнее время увлекся бильярдом. Куда езжу ловить рыбу? Куда получится. Прямо скажем, в Мордовии рыбных мест не особо много. Я все-таки с Волги приехал, там возможностей для рыбалки гораздо больше было, особенно в Рыбинске». Очевидно, что на Алтае Эдуард Францевич сможет чаще выбираться на рыбалку, поскольку дефицита мест для его хобби в новом регионе нет.

Громкие дела Новаковского

Надо сказать, что при Новаковском в Мордовии было раскрыто довольно много резонансных преступлений, громких коррупционных дел. Чего только стоят выявленные крупные взятки руководства республиканского УГИБДД. По делу были осуждены начальник ведомства Александр Шелудяков и его подельники - комбат ДПС Владимир Астунин и экс-начальник Ковылкинского отдела ГАИ Рустам Исякаев.

Не менее резонансным получился приговор бывшему начальнику Мордовской почты Ивану Героеву, его заместителю Василию Азясеву и главному бухгалтеру Олегу Якурину. За решетку за многомиллионные махинации угодил и бывший первый заместитель министра строительства и архитектуры Мордовии Алексей Игнатьев. Осужден за коррупцию экс-глава Теньгушевского района Александр Дементьев. Немало уголовных дел было возбуждено и против высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. За мздоимство осуждены начальник колонии № 13 Дмитрий Нецкин, бывший оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РМ Ришат Исхаков. А были еще дела в отношении директора муниципального предприятия «Радуга - Ритуальные услуги» Ивана Петрова и профессора Медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрия Блинова.

«Больше всего в прошлом году запомнилось дело в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Николая Парамонова, - заявил «ВС» Эдуард Новаковский. - Он был задержан по факту получения взятки. Меня разбудили среди ночи, привезли материалы, я их изучил и принял решение. Парамонов являлся специальным субъектом, решение по нему принимает только руководитель следственного комитета… Такая у нас работа - круглосуточная, приходится быть начеку все 24 часа

в сутки… В целом же скажу, что в борьбе с коррупцией нужны более жесткие приговоры.

Считаю, что для коррупционеров нужно вернуть конфискацию. Стоит сказать, что Следственный комитет России уже предложил вернуть в законодательство конфискацию имущества как меру наказания. Как показывает практика советского времени, такая санкция является самой действенной для предупреждения коррупции. Полагаю, что за совершение коррупционных преступлений осужденные должны отвечать и своим имуществом, если будет доказано, что оно добыто в результате преступных действий».