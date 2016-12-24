Откровенно о наболевшем

Вечером минувшего понедельника кинотеатр «Россия» стал причалом в бесконечном море вопросов городского хозяйства. Глава Саранска Петр Тултаев встретился с председателями домовых и уличных комитетов, ТОСов, ТСЖ Ленинского района. На встрече также присутствовали руководители всех структурных подразделений Администрации города, управляющих компаний, муниципальных предприятий и казенных учреждений.

Поток домкомов и председателей ТОС и ТСЖ к кинотеатру «Россия» начал стекаться задолго до начала встречи. «У нас почти каждый день «мэрская суббота». Но подобные встречи именно в таком составе необходимо проводить регулярно. Лучше, чем домком, председатель ТСЖ, горячие вопросы того или иного многоквартирного дома никто не знает. Учтите, что методы прежних времен, когда можно было стучать кулаком по столу, ушли в прошлое. Давайте настроимся на конструктивный диалог», - задал тон встрече Петр Тултаев.

Ленинский район Саранска за последние годы значительно преобразился: с 2011-го по 2016 год благоустроено 278 дворовых территорий. В 2017 году приводятся в порядок еще 38 дворов. Продолжается установка МАФов. В целом в центральной и юго-западной частях города установлено 55 МАФов, 9 спортивных тренажеров и 3 многофункциональные спортивные площадки. В текущем году эта работа продолжается.

Глава Ленинского района Александр Юткин подробно разъяснил активистам домов, каким образом тот или иной дом включался в программу по благоустройству: «В 2017 году прием заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск» был начат в феврале. На следующий, 2018 год заявки уже принимаются. Первое заседание комиссии, которая определяет участие дома в программе, состоится в январе. Ваша задача - оформить пакет документов в соответствии с утвержденным регламентом и вовремя подать заявку. Работа комиссии максимально прозрачна. В ее состав вошли представители как Администрации города, так и общественности - председатели домовых комитетов, журналисты, учителя».

В развитие дорожной инфраструктуры Ленинского района вложено немало сил и средств. За последние несколько лет за счет бюджета городского округа здесь отремонтировано 28 магистральных и внутриквартальных дорог на общую сумму 666,4 млн руб., в том числе в 2017 году - 6 автодорог общей протяженностью почти 10 км. Среди них такие стратегические объекты, как улицы Ульянова, Ботевградская, Васенко, Республиканская.

Продолжается снос аварийного жилья. Расселено и снесено 217 домов из 291 запланированного! Администрацией района уже направлено предложение о включении в план на 2018 год еще 117 домов для признания их аварийными и подлежащими сносу.

Глава района обозначил и круг проблем, которые возникают на ниве жилищно-коммунального хозяйства. Нерадивые подрядчики, неплательщики за ЖКУ, качество водопроводной воды - это проблемы, которые волнуют жителей чаще всего. «Любой вопрос можно решить, если подходить к нему конструктивно. Мы всегда открыты для диалога и стараемся находить такие решения, которые были бы во благо жильцов», - отметил Александр Юткин.

Петр Тултаев подчеркнул значимость автомагистрали, соединяющей юго-западную и северо-западную части города. К слову сказать, по итогам голосования горожан, которое проводило одно из средств массовой информации, в 2016 году эта дорога стала победителем в номинации «Открытие года». В городе продолжает обновляться парк муниципального общественного транспорта. Как отметил Глава Саранска, на ближайшие 5-7 лет город обеспечил себя подвижным составом. Приоритетное направление в городском хозяйстве - обустройство парковочных зон. На особом контроле у Главы города находится вопрос обеспечения детей-сирот жильем. За последние пять лет 209 человек из этой категории стали обладателями собственных квартир. Глава региональной столицы также сообщил, что многие вопросы, которые поступили в ходе предыдущего общения в подобном формате, решены. «Часть вопросов не решена не потому, что мы не хотим решать, а потому, что на их решение требуется больше времени, но они находятся под моим личным контролем. Мы не ждем благодарности, хотя и лошади приятно доброе слово!» - откровенно обратился к присутствующим Петр Тултаев.

В этот вечер практически у каждого была возможность задать вопрос Главе города и узнать перспективы его решения. Эмоциональный накал в зале в отдельные моменты достигал наивысшей точки. «Близким» для всех оказался вопрос о торговых точках, расположенных на первых этажах жилых домов. Представительница собственников дома № 10 по улице Коммунистической пожаловалась на кафе-бар, который находится в их доме. «Спасу от шума нет! И днем и ночью! Мы не живем в своих квартирах, а существуем. Форточку открыть не можем! Помогите нам решить этот вопрос!». Петр Тултаев обстоятельно объяснил гражданке, что в одночасье закрыть заведение нельзя. Представители правоохранительных органов тут же дали рекомендации, как нужно действовать в подобных ситуациях.

У жителей дома № 34 по улице М. Расковой проблема совершенно другая. В доме был сделан ремонт балконов, однако он не стал радостью для жильцов. Каждое ненастье приносит им проблемы - балконы текут. Жительнице был дан ответ, что в настоящее время готовится иск на нерадивого подрядчика. Мирно вопрос решить в данном случае не удалось.

Еще одна горожанка пожаловалась на то, что управляющая компания и компания «Ремондис» не могут определить зону ответственности на площадке для сбора мусора. На протяжении 2 месяцев рядом с мусорными контейнерами стоят мешки со строительным мусором, и никто их не хочет вывозить. Тут же при Главе города представитель оператора по обращению с отходами и директор ГУКа устроили спор, кто должен заняться вывозом скопившегося строительного мусора. «Проблему отдельного мусорного бачка вы вынесли на обсуждение такого уважаемого собрания! Позорите и меня, и себя! Это наш город, и если кто-то не хочет работать по установленным здесь правилам, пусть уезжает в другой! Каждый должен знать свои обязанности и четко выполнять их! Обращаюсь к управляющей компании: завтра же уберитесь на этой площадке! А с компанией, которая занимается вывозом мусора, расторгайте договор за ненадлежащее исполнение обязанностей. У нас есть кому работать!» - не скрывал возмущения Глава городского округа Саранск.

«Когда вы нас наконец-то снесете?» - прозвучал очередной вопрос из зала, вызвавший оживление. Глава города узнал в революционно настроенной гражданке жительницу дома № 46 по проспекту Ленина, расположенного в районе железнодорожного вокзала. «Дом действительно старый и ветхий. Однако вы сейчас ратуете здесь за его снос, а жители второго этажа против сноса. Они говорят, что им и там хорошо. А если и соглашаются на переселение, просят квартиры в центре города. Эти условия мы обеспечить не можем. Поэтому сделали паузу для проработки вопроса. В ближайшее время мы встретимся с жильцами вашего дома и еще раз попробуем прийти к компромиссу», - разъяснил Петр Тултаев. Женщина поблагодарила Главу города за решение вопроса. Но мэр Саранска, предвидя развитие событий, добавил: «Не нужно передавать жителям, что ваш дом снесут через 2 месяца. Я такого не говорю. Подчеркиваю, мы с вами встретимся еще раз и вместе попробуем найти оптимальное решение».

В этот вечер звучали вопросы, которые не входят в компетенцию Администрации города. К их числу относится крик души одного из домкомов о том, что она долгое время не может попасть на прием по личным вопросам к министру здравоохранения Республики Мордовия. «С вами уже несколько раз встречалась, а с ним - никак. Разные доводы находятся, чтобы меня не записать на прием!» - поделилась своими переживаниями женщина. Перебои в обеспечении лекарственными средствами - еще один вопрос из сферы здравоохранения. Жительница Ленинского района сообщила, что аптека № 92 плохо снабжается льготными лекарственными препаратами. Присутствовавшие на встрече представители профильного министерства взяли прозвучавшие вопросы под личный контроль.

Немало вопросов было задано по капитальному ремонту многоквартирных домов. В каждом случае жители получали разъяснения или определение сроков решения их проблемы. Отдельные из них уже находятся в стадии урегулирования, однако представители собственников не знали об этом.

Вопросы о благоустройстве дворовых территорий - пласт, обсуждению которого можно посвятить отдельную встречу. Многие дворы Ленинского района получили заветное благоустройство с установкой современных детских площадок, спортивных тренажеров, обустройством парковочных мест. Однако заглянуть во все дворы разом власть не может, как и обустроить их в один миг. Именно поэтому Петр Тултаев приходит на такие встречи. Все адреса, которые были названы домкомами на встрече с Главой, будут дополнительно проинспектированы, а соответствующие решения приняты.

Но в этот вечер звучали не только просьбы и жалобы. Пожалуй, третья часть из присутствующих выражала благодарность Администрации района и города за решение наболевших вопросов. Глава города, выслушивая слова благодарности в свой адрес, настороженно, но в то же время смущенно спрашивал, что их волнует сейчас, а представители собственников, пользуясь моментом, задавали новые. «Уважаемый Петр Николаевич! Я благодарю за все добрые дела, которые сделаны для нашего дома. У нас все отлично благоустроили! - начала свой разговор домком дома № 17 по улице Серадзской, а Глава города уже ждал новую порцию наболевших вопросов. - Моих жителей все устраивает! И вопросов у меня нет!» - выпалила женщина, чем и сорвала шквал аплодисментов.

Подводя итог встрече, Петр Тултаев справедливо заметил, что раз от раза число и качество вопросов становятся мельче: «Конечно, вопросы есть, и их не может не быть. Но для того мы и работаем, чтобы их решать вот так: с глазу на глаз, строя откровенный диалог с жителями нашего города!».